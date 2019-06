Google Assistant est devenu l’un des assistants personnels les plus puissants du marché et il s’améliore encore en offrant la possibilité de savoir où est garé votre véhicule, à l’aide de Google Maps.

Ne plus savoir où on a garé sa voiture. Ce problème est arrivé à presque chaque conducteur un peu tête en l’air. Mais de plus en plus d’applications, dont Google Maps, permettent de sauvegarder la position de notre véhicule.

Du côté de la firme de Mountain View, on a donc décidé d’implanter cette fonctionnalité directement en carte pour Google Assistant. Bon à a savoir : cette option utilise notre localisation en continu pour être encore plus pratique.

Une localisation automatique

L’emplacement du véhicule sera sur une carte sur l’application Google et dans Google Assistant avec l’intégration de Maps. Cette fonctionnalité existait déjà depuis 2014 sur Google Now, comme le précise Android Police, puis le géant du web l’avait tout simplement supprimé, il la relance aujourd’hui, dans une version améliorée.

Mais alors, comment fonctionne cette carte ? Google vous localise presque en continu, et bien que cela pose des questions en termes de vie privée et d’utilisation des données personnelles, cela offre quelques avantages. À force de toujours savoir où vous êtes, Google peut calculer la vitesse à laquelle vous allez.

Si vous vous arrêtez subitement alors que vous avanciez à une vitesse assez importante pour repartir, cette fois-ci, à une allure moindre, il comprendra que vous étiez en véhicule, que vous vous êtes garé puis que vous êtes reparti à pied. Il retient alors la zone où vous vous êtes arrêté pour l’interpréter comme l’endroit où vous avez laissé votre véhicule.

Ainsi, même plus besoin de noter vous-même l’endroit où vous êtes garé, Google le fait pour vous. Mais bien évidemment, vous pouvez le faire manuellement que l’emplacement soit encore plus précis.

Cette mise à jour s’effectue du côté des serveurs de Google, donc aucune manipulation n’est à réaliser de votre côté, il suffit d’être patient.