Il n’y a pas que les thèmes sombres qui se déploient chez Google : le nouveau Material Theme aussi ! C’est désormais Google Docs, Sheets et Slides qui en profitent directement sur Android.

Cette année, Google a commencé à améliorer toujours plus son Material Design. Avec le Material Theming, il se veut toujours plus raffiné, mais aussi bien plus facile à adopter pour les développeurs.

Comme toujours, le géant américain se doit d’être le meilleur exemple pour les développeurs de sa plateforme, et c’est pourquoi il a revu de nombreuses applications pour suivre ces nouvelles règles. Les dernières en date sont celles de la G Suite.

La G Suite (Docs, Sheets, Slides) adopte le Material Theming

En effet, après une première refonte sur la version web, les applications les plus populaires de la suite bureautique en ligne de Google sont désormais mises à jour. Si vous ouvrez Google Docs, Google Sheets ou Google Slides aujourd’hui, vous pourrez constater le changement.

Il s’agit avant tout d’un changement de présentation de la page d’accueil, les documents s’affichant beaucoup plus arrondis désormais. Les aplats de blanc sont toujours plus présents, en attendant très certainement qu’un petit thème sombre soit rajouté par la suite.

Si ce nouveau design n’est pas encore accessible pour vous, pas de panique : les déploiements de la sorte se font souvent par vague, vous serez très bientôt concernés.