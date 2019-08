Google Photos s’est mis à jour. Désormais, il vous est possible de chercher pour n’importe quel texte apparaissant dans l’une de vos photos, et même de copier/coller directement celui-ci.

Google Photos est l’une des applications de galerie les plus populaires, et pour cause : elle permet de sauvegarder automatiquement ses photos sur les serveurs de Google, retrouver efficacement n’importe quelle photo grâce à l’intelligence artificielle, et même réaliser quelques retouches.

L’application s’améliore régulièrement, et c’est surtout grâce à l’intelligence artificielle. La dernière fonctionnalité en date, repérée par 9to5Google, montre à quel point celle-ci est puissante.

En effet, il vous est désormais possible de retrouver une photo en cherchant… le texte qu’elle inclut. À partir de ce mois-ci, comme l’indique la plateforme sur Twitter, cette possibilité est déployée progressivement pour tous les utilisateurs.

You spotted it! Starting this month, we’re rolling out the ability to search your photos by the text in them.

Once you find the photo you’re looking for, click the Lens button to easily copy and paste text. Take that, impossible wifi passwords 😏

— Google Photos (@googlephotos) August 22, 2019