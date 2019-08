L’application Google Drive sur Android récupère deux fonctionnalités très intéressantes : le changement rapide de compte, mais aussi et surtout la possibilité de remplir un formulaire PDF rapidement sur mobile. Voilà qui permettra de créer des appareils Android toujours plus optimisés pour la bureautique.

Android n’est pas le système le mieux optimisé pour la bureautique. Il faut dire qu’il n’a jamais su vraiment bien s’adapter à une diagonale supérieure à celles mobiles, faute d’applications s’y adaptant bien.

Ceci étant, la situation s’améliore petit à petit, et les ambitions de Google sur la productivité (notamment avec les tablettes et ordinateurs portables Chrome OS) font que ce dernier optimise toujours plus ses applications. La dernière en date n’est autre que Google Drive.

Google Drive récupère deux fonctionnalités importantes sur Android

L’application liée au service de cloud va récupérer deux fonctionnalités en cours de déploiement, comme l’indiquent Android Police et le blog Google. La première est la possibilité de changer rapidement de compte Google sur le service, en glissant vers le bas sur l’icône du compte dans la barre de recherche. Une fonctionnalité bien pratique pour les professionnels ayant également leurs comptes personnels sur leur appareil.

La deuxième est encore meilleure. Google Drive sur Android va maintenant permettre d’éditer les formulaires PDF directement sur mobile, de manière à pouvoir remplir vos papiers importants même en mobilité. Une fois remplis, les documents peuvent être sauvegardés en tant que copie ou directement écrasés.

Avec ces deux possibilités, être plus productif sur Android devient toujours plus simple. Espérons que cela débouchera à l’avenir vers des produits toujours plus optimisés pour cet usage, permettant à Android de devenir une solution professionnelle toujours plus viable.