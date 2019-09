L’application Google s’est mise à jour, et son code révèle que l’entreprise teste le déploiement de son mode « conversation en continu », qui permet d’enchaîner les requêtes sans devoir redire « OK Google », en langue française.

Google Assistant concentre aujourd’hui tous les efforts du développeur en matière d’innovation. Et cela lui est bien bénéfique, puisque cela lui aura permis de toucher de nouvelles catégories de produits comme d’utilisateurs.

Lors de l’IFA 2019, nous avons pu découvrir un nouveau mode pour celui-ci : le mode ambiant. Celui-ci permet de transformer son smartphone en Google Home d’appoint. Maintenant, il est temps que Google Assistant évolue.

Continued Conversations arrive en France

Alors que les utilisateurs anglais profitent depuis quelque temps maintenant du mode « Continued Conversations », qui permet d’enchaîner les requêtes Google naturellement sans avoir à redire à chaque fois « OK Google », les autres langues attendaient patiemment que son déploiement les atteigne.

Ce sera bientôt le cas. XDA Developers a en effet analysé le code de la dernière application Google disponible, et a pu constater que ce mode de conversation en continu n’allait pas tarder à s’ouvrir à d’autres langues. Google est actuellement en train de le tester pour l’espagnol, le français, l’italien et le japonais.

Qui dit tests en interne dit déploiement qui se rapproche. Et il serait temps, puisque cette fonctionnalité rend l’usage du Google Assistant beaucoup plus naturel et fluide. On a hâte de pouvoir en profiter.