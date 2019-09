Google Photos accueille les Memories. Vos anciennes photos viendront ainsi s’afficher sous forme de bulles en haut de l’écran, comme sur Instagram, pour que vous reviviez les souvenirs associés.

Il fut un temps où nous nous amusions à observer toutes les fonctionnalités qu’Instagram piquait allègrement à Snapchat. C’est ainsi que l’application détenue par Facebook s’est mise à proposer des stories et des filtres. Et désormais, c’est au tour de Google Photos de s’immiscer dans la partie pour copier… Instagram.

Quoique… Ce constat est à nuancer. Dans sa dernière mise à jour, Google Photos copie la présentation des stories d’Instagram, mais la nouvelle fonctionnalité introduite sur l’application du géant du web n’est pas tout à fait la même.

Dans un post de blog, les équipes de Google Photos présentent en effet les « Memories », qui se traduisent en français par « Souvenirs ». Si cette fonction fait penser aux stories d’Instagram, c’et parce qu’elle leur emprunte la présentation sous forme de bulles en haut de l’écran d’accueil de l’application.

Sauf que sur Google Photos, en cliquant sur les Memories, vous ne verrez pas des contenus postés par vos contacts. L’idée ici est plus de vous faire redécouvrir des photos prises il y a un certain temps pour revivre le souvenir de ce moment. Ce sont donc vos contenus et vous serez la seule personne à en profiter. Une option vous permettra tout de même de partager les photos avec vos proches si vous le voulez.

Pas de surcharge de contenus en vue

Via son onglet Assistant, l’application permettait déjà de revivre certaines journées en photos. Avec Memories, cette option est donc plus mise en avant. Le choix des photos se fait via machine learning, mais vous pouvez tout à fait personnaliser votre flux en cachant certaines personnes ou certaines périodes que vous ne souhaitez pas revoir dans vos souvenirs.

Aussi, il faut savoir que l’idée n’est pas de vous inonder de souvenirs, mais plutôt d’en proposer de temps en temps, sans réelle régularité, afin de vous surprendre et, pourquoi pas, de vous décrocher un sourire quand l’image s’y prête.

La mise à jour de Google Photos se déploie à partir d’aujourd’hui.