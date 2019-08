Elle existait déjà aux États-Unis depuis 2015 : la reconnaissance faciale automatique dans les images de Google Photos débarquera bientôt en Europe.

Le cœur de métier de Google, ce sont les algorithmes et autres intelligences artificielles. Normal que la firme de Mountain View veuille intégrer le plus possible son savoir-faire à des produits destinés aux consommateurs. C’est le cas du système de reconnaissance faciale de Google Photos, disponible depuis 2015 aux États-Unis et dans d’autres régions du monde. La fonctionnalité commence maintenant à être déployée en Europe.

L’algorithme identifie automatiquement les personnes et les animaux de compagnie sur les photos. Il devient alors possible de rechercher toutes les images où apparaît une même personne, ou d’en créer un album. Par ailleurs, au cas où la reconnaissance automatique des visages connaît des ratés, il sera bientôt possible de procéder à un étiquetage manuel.

La reconnaissance faciale peut être désactivée dans les paramètres

Bien sûr, la fonctionnalité peut soulever des inquiétudes du point de vue de la vie privée. Les regroupements ne sont visibles que pour l’utilisateur, et ne sont pas partagés lorsque la photo est envoyée à un tiers. La reconnaissance faciale peut être désactivée dans les paramètres.

Il y a quelques jours, le géant annonçait le portage sur Google Photos de son filtre de reconnaissance optique de caractères (OCR), issu de Google Lens. Il reconnaît automatiquement tout le texte (documents, panneaux, etc) présent dans les images et permet de lancer une recherche dessus. La fonctionnalité est actuellement en cours de déploiement et devrait apparaître sous quelques jours par chez nous.