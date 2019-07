Google Photos continue de s’améliorer et va rajouter d’ici quelque temps de nouvelles fonctionnalités ou en parfaire certaines comme la reconnaissance faciale. C’est tout simplement le responsable produit de l’application qui l’a annoncé sur Twitter.

Google Photos est certainement l’une des applications de galerie photo les plus complètes et les plus intelligentes grâce au savoir-faire de la firme de Mountain View et de ses algorithmes qui permettent de rajouter des fonctionnalités en plus du stockage des photos dans le cloud.

Reconnaissance des objets sur les images, des animaux ou encore des visages, Google veut mâcher au maximum le travail de ses utilisateurs.

C’est ce qui devrait continuer d’arriver. Répondant à plusieurs questions sur Twitter au sujet de l’application, David Leib, son directeur produit, a donné quelques indications quant à son futur.

Une reconnaissance faciale manuelle

Google Photos possède un système de reconnaissance faciale, bien qu’il ne soit pas officiellement disponible en France, il est très facile de l’activer (il suffit de se connecter depuis un ordinateur à Google Photos avec un VPN aux États-Unis). Son gros problème reste que tout est automatique, si Google voit un visage sur une photo, mais n’arrive pas à l’associer à un autre, il laisse tomber.

Thanks, definitely on the roadmap. — David Lieb (@dflieb) July 2, 2019

Mais dans le futur, il sera possible de gérer manuellement cette reconnaissance faciale en disant à Google que tel visage sur une photo appartient à telle personne. Ainsi, vous pourrez encore mieux avoir la main sur les photos de vos ami·e·s, proches ou pires ennemi·e·s.

La modification des dates arrive sur Android

Une fonctionnalité qui n’était pas disponible sur la version Android, mais quand même sur le web et iOS va bientôt débarquer sur les smartphones avec l’OS n°1 au monde : l’édition de date dans les métadonnées de l’image. Il est étrange que cela n’ait pas encore été implanté dans l’application Android, mais Google va rectifier le tir rapidement.

You can edit dates/times on web and on iOS; coming eventually to Android also — David Lieb (@dflieb) July 2, 2019

On ne sait pas quand ces fonctionnalités arriveront vraiment, mais si un représentant aussi haut placé de Google se permet d’en parler, c’est que nous ne devons pas en être très loin.