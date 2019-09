Google a mis à jour son service Google One permettant de sauvegarder les données des smartphones Android dans le cloud.

Google a lancé Google One il y a plus d’un an. Il s’agit d’un service permettant d’obtenir plus d’espace de stockage sur son compte Google, mais aussi d’avoir le droit à certains avantages.

La firme a publié une nouvelle version majeure de l’application, qui permet désormais de mieux gérer la sauvegarde de son smartphone sous Android.

Sauvegarde des MMS

Désormais, l’application Google One propose trois éléments à sauvegarder dans le cloud : les données relatives à l’appareil, les MMS et les photos et vidéos avec Google Photos.

La première section regroupe en faite beaucoup de choses, il s’agit de sauvegarder les données des applications, l’historique des appels, les contacts, les paramètres du téléphone et les SMS.

À cela s’ajoute désormais la possibilité de sauvegarder les MMS, les messages envoyés par le réseau mobile et qui peuvent contenir des pièces jointes.

Au fil des ans la sauvegarde sous Android s’améliore, et il devient de plus en plus simple de passer d’un smartphone à un autre sans perdre ses données.