Pour scanner des documents, vous pouvez utiliser un scanner classique, mais il existe également certaines applications dédiées. Google semble travailler pour intégrer cette fonctionnalité de scanner directement dans son application de galerie photo.

Si vous souhaitez numériser vos documents, ou envoyer par email un document dûment signé par vos soins, il peut être pratique d’utiliser un scanner. À défaut, certaines applications pour smartphone offrent une fonctionnalité similaire.

C’est le cas par exemple d’Office Lens de Microsoft qui va se charger automatiquement de déterminer la zone à scanner, de l’isoler du reste de la photo et même de redresser la perspective pour donner l’illusion qu’elle a été numérisée avec un scanner. Une fonction qui manquait encore à Google Photos, l’application de retouche d’image de Google.

Néanmoins, elle serait actuellement à l’étude comme l’a repéré la développeuse hongkongaise Jane Manchun Wong. Sur Twitter, cette spécialiste du reverse engineering a publié des captures d’écran d’une fonctionnalité de Google Photos baptisée « Warp ».

Google Photos is working on a new editing extension called "Warp", it allows adjusting the perspective of a photo

It doesn't seem to be production-ready yet as we can see pic.twitter.com/xo1Rs5gMEs

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) September 17, 2019