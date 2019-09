Cela fait désormais de longues années que la version Android de Google Chrome affichait les onglets avec un système défilant. Google a finalement revu sa copie et va proposer un affichage sous forme de grille.

Cela fait une éternité que les onglets de Google Chrome sur Android s’affichent de la même manière. En appuyant sur le chiffre à droite de la barre d’adresse, on accède à un écran où tous les onglets ouverts précédemment et sur lesquels on peut défiler de haut en bas pour retrouver une page consultée il y a plus ou moins longtemps.

Néanmoins, à en croire les données récoltées par le site 9to5Google, Chrome va subir un petit lifting dans le courant de l’automne. Le site spécialisé dans l’actualité de Google explique avoir eu accès à une nouvelle version de Google Chrome pour Android dans laquelle les onglets ne s’affichent plus sous forme de liste verticale, mais sous forme de grille.

Une refonte pratique pour un meilleur aperçu des onglets

« Cet automne, Chrome pour Android passera à une vue sous forme de grille où les onglets ouverts seront représentés par de petites cartes rectangulaires. En haut à droite de chacun on retrouvera un bouton de fermeture, mais un glissement effectuera la même action. En conséquence de ce format, les pages Incognito ne seront plus affichées dans une liste à côté de la liste principale. À la place, un simple bouton permettra de passer d’une grille à une autre », explique 9to5Google.

Ce nouveau format permettra de prévisualiser jusqu’à six pages en même temps, là où le format de liste verticale utilisé jusqu’à présent était assez restreint en termes de lisibilité. Chacune de ces pages aura droit à son titre, à sa fenêtre de prévisualisation et à sa favicon.

Outre ce nouveau format, la version Android de Chrome permettra également de rassembler les onglets par groupes. Concrètement, en faisant glisser une carte sur une autre, vous pourrez créer des groupes d’icônes, assez simples pour s’y retrouver en fonction des différentes pages ouvertes.

Pour l’heure, nous n’avons pas pu accéder à ces nouvelles fonctionnalités. Néanmoins, 9to5Google affirme que celles-ci seront « officiellement déployées au cours des prochaines semaines ».