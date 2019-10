La dernière version bêta du navigateur Google Chrome, en version 78, permet désormais d'envoyer directement un numéro de téléphone à votre smartphone pour qu'il lance l'appel.

Lorsque vous cherchez un numéro de téléphone sur votre ordinateur, il peut être rébarbatif de le rentrer chiffre par chiffre dans l’application téléphone de votre smartphone. Afin de simplifier la démarche, Google teste une nouvelle fonctionnalité au travers de son navigateur Chrome.

La version bêta 78 de Google Chrome offre en effet l’accès à deux nouveaux flags expérimentaux, comme l’a repéré Android Police. Ceux-ci sont à retrouver en tapant « chrome://flags/ » dans la barre de recherche de Google Chrome bêta, puis en recherchant « Enable click to call feature on desktop when a phone number is selected » et « Enable click to call feature signals to be handled on desktop ».

Une fois ces deux flags activés, l’utilisateur a alors accès à deux options pour appeler un numéro de téléphone. S’il est présenté sous forme de lien du type « tel:0123456789 », il est possible de cliquer directement dessus, ce qui ouvrira une petite pop-up à droite de la barre d’adresse. L’utilisateur n’a alors plus qu’à sélectionner le téléphone à utiliser pour transférer le numéro sur son smartphone. Une notification Chrome est alors envoyée sur l’appareil Android et en cliquant dessus, on accède directement à l’application téléphone avec le numéro prérempli.

Dans le cas où le numéro de téléphone ne serait pas présent sous forme de lien sur Chrome, il est toujours possible de le sélectionner, puis de faire un clic droit. Une option « passer un appel avec vos appareils » apparaît alors. Il vous suffit encore une fois de sélectionner votre smartphone, puis la procédure devient la même.

Pour l’heure, cette fonctionnalité n’est disponible que dans la version bêta de Google Chrome. On ignore encore quand elle sera proposée en version finale.