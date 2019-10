Google Messages est en train d'accueillir une fonction rappel pour que vous pensiez à jeter un œil plus tard sur conversation. En plus de ça, des notifications en bulles flottantes et des suggestions intelligentes de stickers se préparent également.

Google Messages, anciennement connu sous le nom d’Android Messages, s’apprête à accueillir quelques changements. On a déjà pu observer l’arrivée des appels vidéo Duo sur la plateforme web du service messagerie SMS/RCS.

Comme l’a remarqué Android Police, l’application déploie actuellement une nouvelle fonctionnalité permettant de mettre en place un rappel sur une conversation. Mais ce n’est pas la seule nouveauté qui se prépare, puisque Google Messages devrait aussi bientôt se mettre aux notifications en bulles et aux suggestions de stickers.

Fonction rappel

Le principe de la fonction rappel est assez simple. Avec cette option vous pouvez faire en sorte que Google Messages vous rappelle d’aller jeter un œil sur une conversation en particulier. La notification peut être planifiée dans une heure ou le lendemain à 8; 12 ou 20 heures, mais il est aussi possible de choisir soi-même la date et l’heure dudit rappel.

Quand cette option sera disponible pour vous, il vous suffira de rester appuyer sur une conversation pour faire apparaître une nouvelle icône en forme de réveil sur la partie supérieure droite de l’écran. En cliquant sur ce symbole, vous aurez accès à la fonction rappel. Une fois que vous aurez programmé celle-ci, un petit réveil viendra se placer à côté de la discussion sélectionnée.

Le moment venu, le rappel s’affichera telle une notification classique.

Notifications en bulles flottantes

La développeuse Jane Manchun Wong, réputée pour ses informations très fiables concernant les nouveautés à venir sur les applications mobiles, a remarqué que Google Messages se préparait à accueillir des notifications en bulles flottantes sur Android 10. Cela n’est pas sans rappeler le fonctionnement de Facebook Messenger que certains apprécient et que d’aucuns détestent.

Rien ne permet d’affirmer avec certitude que l’on y aura droit rapidement, mais cette nouveauté se concrétise encore un peu plus sur Google Messages. XDA Developers évoque plutôt un déploiement pour tous les utilisateurs à partir d’Android 11.

Google Messages to implement bubble notifications for Android 10 pic.twitter.com/St8ejZrKAU — Jane Manchun Wong (@wongmjane) October 24, 2019

Suggestions de stickers

C’est encore Jane Manchun Wong qui a repéré que Google Messages était en train de tester la suggestion intelligente de stickers. En fonction de ce que vous écrivez dans une conversation, l’application vous proposera un sticker adapté à votre propos.

Google Messages is testing "Suggested stickers" toggle setting pic.twitter.com/QtKXoQDBpw — Jane Manchun Wong (@wongmjane) October 24, 2019

Il semble que cette option, si elle se déploie un jour, pourrait être désactivée par l’utilisateur.