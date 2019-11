Depuis l'avènement de Doze sur Android, certains utilisateurs se plaignent de notifications mail arrivant en retard sur leur smartphone. Après analyse, un redditeur pointe du doigt un problème avec le système d'exploitation.

Les applications sur smartphone sont le cœur de l’intérêt même du produit. Mais on oublie souvent un second aspect très important : les notifications.

Sans elles, impossible de vraiment savoir ce qu’il se trame n’est-ce pas ? Ce n’est pas pour rien que sur de nombreuses mises à jour majeures, dont Android 10, Google a travaillé à les rendre toujours plus performantes. Mais sur Gmail, il pourrait y avoir un hic.

Notifications en retard sur Gmail

Depuis l’avènement de Doze, cette fonctionnalité intégrée au système depuis Android 6 permettant de sauvegarder la batterie en gelant automatiquement certaines applications, certains utilisateurs se plaignent de recevoir leurs notifications de mail en retard. Un utilisateur reddit a récemment analysé profondément la situation.

Ce qu’il a réussi à mettre en évidence est troublant. L’application Gmail envoie bien la notification de réception d’un mail à temps au système, mais celui-ci… n’en fait rien, du moins jusqu’au déverrouillage de l’appareil. Dès lors, la notification s’affiche dans le volet dédié, avec son heure originale de réception par le système.

Selon les recherches de cet utilisateur, il semble qu’un souci ait lieu avec Gmail. Si le système reçoit bien la notification, la fonction responsable de la récupérer pour l’afficher est en retard et ne va donc pas l’afficher à temps. D’autres utilisateurs ont par la suite réalisé ce test pour arriver aux mêmes conclusions, et rajoutent qu’en désactivant Doze, ce problème n’existe plus.

En attente de nouvelles données

Rappelons que désactiver Doze n’est pas à la portée de tout le monde (il faut maîtriser les lignes de commande), et n’est de toute manière pas vraiment recommandé si vous souhaitez conserver une bonne autonomie sur votre smartphone. Aussi, si ces recherches sont intéressantes, ne cherchez pas tout de suite à modifier le comportement de votre système.

D’autres analyses doivent être réalisées avant de véritablement déterminer qu’il existe un problème, et non que d’autres réglages système n’influencent ce comportement. Android Authority a prévenu Google de ces trouvailles, et ce dernier aura peut-être une explication parfaitement sensée à nous offrir.

Reste qu’il est bon d’être sur Android et d’avoir une communauté de passionnés aussi versés dans la programmation. S’il s’agit bien d’un problème, ces tests permettront à Google de le corriger rapidement.