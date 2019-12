YouTube sur Android : un nouvel onglet « Explorer » pour des recommandations plus fines

YouTube teste une nouvelle fonctionnalité sur son application mobile. Baptisée « Explorer », elle remplace mmais ne supplante pas les tendances pour offrir des recommandations plus fines.

Il y a plus d’un an maintenant, Google annonçait tester une nouvelle organisation de ses onglets sur l’application YouTube mobile. L’idée était de remplacer Tendances par un nouvel onglet « Explorer ».

Ce premier test était dans un premier temps réalisé uniquement sur l’application iOS, et a par la suite été ouvert sur Android. Pour autant, nous étions sans nouvelles de lui… jusqu’à maintenant.

Un nouvel onglet Explorer sur YouTube Android

Android Police a en effet pu constater une évolution sur ce nouvel onglet Explorer. En effet, certains utilisateurs faisant partie de ce test (sélectionnés aléatoirement et en très petite quantité) ont vu leur application se mettre à jour récemment.

Comme vous pouvez le constater, le design de ce nouvel onglet semble bien plus travaillé que l’actuel Tendances. Ici, on peut voir une séparation claire et graphiquement travaillée entre les divers sujets d’importance sur la plateforme, avec des « Tendances » qui deviennent ici une option de l’onglet.

Le changement fait suite à la refonte de la page d’accueil de YouTube sur le web, qui est en elle-même très controversée car elle remet en avant l’algorithme YouTube plutôt que la sélection naturelle faite par l’utilisateur. Il y a fort à parier que cet onglet « Explorer » se base également sur l’algorithme, que ses détracteurs accusent de mettre en avant les contenus les plus rentables pour YouTube plutôt que ceux véritablement intéressants pour l’utilisateur.

YouTube promet cependant que ce nouvel onglet servira à mettre en avant les contenus et petits créateurs en pleine émergence. Prions pour que ce contenu corresponde également à nos goûts du même temps.

Reste qu’il est a minima sympathique de voir YouTube faire évoluer par petite touche son design. L’application mobile particulièrement peut apparaître quelque peu vieillissante pour des yeux si habitués à la voir de nos jours.