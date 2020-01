Application Google : testez les nouvelles fonctionnalités avant tout le monde

L'application Google s'est mise à jour et propose désormais une nouvelle option « fonctionnalités expérimentales ». Celle-ci vous permet de tester en avant-première de nouvelles options.

L’application Google a beau être quelque peu discrète sur un smartphone habituellement, elle n’en est pas moins puissante. C’est elle qui gère de nombreux services centraux sur votre téléphone, en prime de vous apporter dans une seule et même application les actualités et la météo que vous regardez au quotidien.

Google se veut un petit peu plus ouvert sur ses prochaines fonctionnalités. Aussi, comme on l’apprend d’Android Police, une nouvelle section a été ajoutée à ses options.

Nouvelle catégorie expérimentale sur Google

Baptisée « Fonctionnalités expérimentales », elle est disponible pour certains utilisateurs (le déploiement est progressif) dans le menu « Plus » sur l’application. Ouvrez votre application Google, allez dans « Plus », et vérifiez si elle est bien présente.

Au clic, vous serez amené vers une liste de nouvelles fonctionnalités qui sont actuellement en cours de test. Pour le moment, deux sont disponibles : pincer l’écran pour zoomer sur les résultats de recherche dans l’application, et modifier, partager et activer la reconnaissance Google Lens sur vos captures d’écran. Les activer vous permettra de profiter de tout ça au sein de l’application.

Google n’étant pas étranger de ce type d’ouverture pour le grand public, on peut s’attendre à ce que d’autres expériences viennent s’ajouter à cette liste très rapidement. Pour l’entreprise, l’intérêt est bien évidemment autant de montrer en avance dans quelle direction il se dirige que de récupérer de précieuses informations sur la stabilité de ses nouvelles fonctionnalités et leur impact sur l’expérience utilisateur.