YouTube : les commentaires sont enfin plus accessibles depuis l’application

YouTube déploie actuellement un remaniement de l'espace commentaire de son application. Ils vont être plus accessibles, mais aussi dissimulés derrière un commentaire jugé le plus pertinent par l'algorithme de Google.

Après plusieurs mois d’A/B testing, une nouvelle interface de YouTube est actuellement en train de voir le jour. Des redditeurs de /r/YouTube rapportent ces changements, et ce nouveau choix de Google est loin de faire l’unanimité. La section des commentaires et des vidéos suggérées est remaniée, et voit son ordre d’apparition changer.

Pour aller plus loin

Comment regarder Netflix, Disney+ ou YouTube avec vos amis à distance

Les commentaires remontent, mais se cachent

Vous n’aurez plus besoin de scroller machinalement vers le bas pour lire les commentaires d’une vidéo YouTube. Depuis maintenant quelques jours, YouTube déploie une mise à jour depuis ses serveurs avec deux changements importants.

Le premier se trouve au niveau des commentaires : ils ne sont plus tout en bas de l’écran, mais situé entre le contenu principal et les contenus suggérés. Surtout, la façon dont ils apparaissent est complètement changée : les commentaires sont réduits par défauts, seul le plus pertinent — selon Google — est affiché. Pour tous les lire, il faut maintenant dérouler le menu correspondant.

La façon dont sont affichés les contenus similaires est aussi différente. La vignette des vidéos suggérées occupe maintenant toute la largeur de l’écran. La lisibilité est ainsi meilleure, avec des titres plus visibles alors qu’ils étaient souvent tronqués par manque d’espace auparavant.

Une mise à jour maladroite ?

Depuis l’apparition de ce changement, de nombreux utilisateurs de YouTube se plaignent de cette nouvelle interface à travers des publications sur Reddit. Ils reprochent à Google d’avoir eu une fausse bonne idée, en remontant les commentaires pour les rendre plus accessibles tout en les dissimulant derrière un menu à dérouler. Des utilisateurs se plaignent également de fermer tout l’espace commentaire par mégarde, alors qu’ils souhaitent simplement revenir aux commentaires précédents.