YouTube : que regardent les français pendant le confinement ?

Confinement oblige, les Français occupent leur temps libre comme ils le peuvent. Exercice physique, cuisine, jardinage, lecture, jeux vidéo, les centres d’intérêts évoluent. Et ce n’est pas YouTube qui dira le contraire. Les équipes de la plateforme de vidéos notent un regain de popularité de certains thèmes depuis le début du confinement.

Alors qu’ils commencent à trouver le temps long, les Français se tournent vers de nouvelles activités pendant le confinement. Et YouTube observe ces changements d’habitude dans les sujets les plus recherchés sur la plateforme. Depuis le 15 mars 2020, les streaming de jeux vidéo, les vidéos de divertissement ou les tutos beauté doivent partager leur espace avec des thèmes bien plus variés.

Ainsi, YouTube révèle que depuis le début du confinement les vidéos portant sur la cuisine, le sport ou encore le jardinage sont particulièrement plébiscitées par les Français.

Pain maison, exercice et… mathématiques

Parmi les sujets les plus recherchés sur la plateforme on trouve « faire son pain maison », « faire de l’exercice » ou encore « jardiner ». Les tutos de cuisine, déjà célèbres sur YouTube, gagnent le cœur des utilisateurs de l’Hexagone qui se tournent donc vers la fabrication du pain maison. YouTube indique que le nombre de vues de vidéos contenant le mot « pain » a augmenté de 800 % par rapport à la même période en 2019 ! On ne se refait pas.

Si les Français se tournent vers la cuisine, ils n’oublient pas non plus d’éliminer les calories ingurgitées. Confinement ou pas, le summer body, c’est sacré. Outre les applications de sport, les cours et tutos en ligne semblent séduire les Français. Ainsi les vidéos de sport contenant les termes « maison » et « sans équipement » ont aussi explosé de 800 % en un an.

YouTube note également une certaine appétence pour les vidéos de jardinage. Le nombre moyen de vues liées à cette activité a augmenté de plus de 140 % depuis le début du confinement. Un chiffre d’autant plus impressionnant que la plupart des habitants des grandes villes ne profitent pas souvent d’un espace extérieur suffisant pour se consacrer à cette activité.

Enfin, la fermeture des écoles profite aux vidéos pédagogiques. À ce petit jeu, les mathématiques semblent poser le plus de soucis aux élèves (et peut-être même aux parents). YouTube indique que le nombre moyen de vues quotidiennes portant sur cette matière ont plus que doublé par rapport au début de l’année.