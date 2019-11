Pour mettre davantage en avant les commentaires sur sa version mobile, YouTube teste actuellement une sélection de trois commentaires placés en haut de la page, au-dessus des vidéos recommandées.

Si les commentaires sont bien visibles, juste en dessous de la description, sur la version Web de YouTube, c’est loin d’être le cas sur l’application pour smartphones. En effet, la plateforme de vidéo les a bien enfouis depuis longtemps. Pour les retrouver, il faut aller en dessous de la vidéo, en dessous de la description, en dessous de la publicité en dessous puis faire défiler les 15 vidéos suggérées.

Un emplacement qui est loin d’être optimal sur mobile comme semble l’avoir découvert la plateforme de vidéo elle-même. En effet, comme l’a rapporté un utilisateur du forum Reddit, repéré par 9to5Google, YouTube teste actuellement un autre emplacement pour ses commentaires. L’objectif serait ainsi de les mettre davantage en avant sans pour autant pénaliser les vidéos recommandées.

Des commentaires placés plus haut dans la page

En dessous de la description de la vidéo et du nom de la chaîne, on retrouve ainsi sur la capture d’écran une sélection de trois commentaires, avec le nombre total de commentaires publiés sous la vidéo. « Il y a également un bouton pour étendre la section commentaires et, sans doute, l’option d’ajouter un commentaire », précise 9to5Google.

Pour les utilisateurs ayant accès à cette version test de YouTube, une petite mention tout en bas de l’écran, à l’emplacement où était jusqu’à présent située la section commentaires, vient préciser qu’ils ont été déplacés.

Pour l’heure, il ne semble s’agir que d’une version de test d’une nouvelle interface de la part de YouTube. Comme toujours, rien n’indique donc que la plateforme souhaite l’étendre à tous les utilisateurs.