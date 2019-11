Une nouvelle close d'utilisation de YouTube a fait couler beaucoup d'encre, mais non, le service ne souhaite pas fermer les chaînes qui ne rapportent pas assez.

Google vient de mettre à jour les conditions d’utilisation de YouTube afin « de les rendre plus faciles à lire et à comprendre ». Un point néanmoins a attiré l’attention de certains et a provoqué un tollé auprès de la communauté : les « Résiliations par YouTube pour modifications de service ».

Il est dit dans cette section que « YouTube peut mettre un terme à votre accès ou à celui de votre compte Google, à tout ou partie du service si YouTube estime, à sa seule discrétion, que le service qui vous est destiné n’est plus viable commercialement ». À cela s’ajoute un passage expliquant que « YouTube n’est aucunement obligé d’héberger ou de diffuser du contenu ».

Certains ont alors compris que YouTube souhaitait faire du ménage sur sa plateforme et pourrait fermer les chaînes qui ne sont pas rentables, comme celles des petits créateurs qui ne sont pas monétisées ou encore celles qui porteraient trop à polémique et seraient donc boudées par les annonceurs. Ce ne serait cependant pas dans les intérêts de YouTube d’agir ainsi. Par ailleurs, rappelons que la première phrase existait déjà dans les conditions d’utilisation de YouTube depuis 2018, à quelques détails près au niveau de la formulation.

Sur le compte Twitter officiel de la plateforme, YouTube se défend :

To clarify, there are no new rights in our ToS to terminate an account bc it’s not making money. As before, we may discontinue certain YouTube features or parts of the service, for ex., if they're outdated or have low usage. This does not impact creators/viewers in any new ways.

— TeamYouTube (@TeamYouTube) November 11, 2019