Les locaux de Google Seattle se griment pour Halloween avec un décor de cimetière où chaque pierre tombale représente un ancien service du géant de Mountain View. R.I.P.

C’est devenu une blague récurrente chaque fois que Google lance un nouveau service ou un nouveau projet : combien de temps faudra-t-il avant qu’il ne soit fermé ? C’est d’ailleurs une question que beaucoup se posent concernant Stadia, le futur service de cloud-gaming du géant américain.

Il faut dire que Google a une réputation de croque-mort. Et pour cause, les équipes de l’entreprise aux quatre couleurs sont très prolifiques et accouchent de nombreuses idées plus ou moins viables. Et lorsqu’elles ne sont pas à la hauteur, Google n’hésite pas à les fermer, au grand dam des utilisateurs restants.

Pour Halloween, le responsable de la décoration des locaux de Google à Seattle semble avoir le sens de l’humour et a décidé de jouer de cette situation. À quelques semaines de la fête des Morts, un cimetière vient de jaillir du sol dans un hall, et sur chaque pierre tombale on peut y lire le nom d’un service. Google+, Google Reader, Picasa, Google Wave, Google Buzz, Orkut… Puissent-ils reposer en paix.

Ce ne sont là bien sûr que quelques noms, mais la grande faucheuse n’a pas terminé son œuvre. Le site The Google Cemetery recense 163 « morts » parmi les services de Google, dont certains à venir d’ici la fin d’année 2019.

De leur côté, les employés se demandent si cette déco donne la chair de poule ou si elle est juste triste…