S'il était déjà possible de modifier le thème de YouTube sur Android, celui-ci peut désormais s'adapter en fonction du thème utilisé sur le système avec la version 10 d'Android.

Il y a un an, YouTube passait au thème sombre sur Android. Une adoption d’un fond gris foncé qui se faisait avant la plupart des autres applications de Google. Néanmoins, ce thème sombre peut désormais être défini en fonction du thème global du système.

En effet, Android 10 permet désormais le déploiement d’un thème sombre global sur le système d’exploitation. Les utilisateurs peuvent ainsi choisir entre une interface claire et une interface allant du noir au gris foncé. Surtout, cette nouvelle fonction peut également être appliquée à toutes les applications compatibles. C’est donc désormais le cas sur YouTube comme l’a signalé Claudio Sepúlveda Huerta sur Twitter, repéré par Android Police.

@AndroidPolice @ArtemR YouTube now follow device theme (seems like server switch) pic.twitter.com/sVzT4lDinf

— Claudio Sepúlveda Huerta (@ClaudioSHuerta) October 8, 2019