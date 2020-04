Comment regarder Netflix, Disney+ ou YouTube avec vos amis à distance

Regarder un film est souvent plus agréable avec ses amis, mais s'ils ne sont pas à vos côtés, vous pouvez toujours opter pour l'option de la "Watch Party". Plusieurs options s'offrent à vous selon les services comme Netflix, YouTube, Twitch ou Disney+.

Aller au cinéma ? Impossible. Inviter des amis chez soi ? Impossible. Heureusement, les Watch Parties sont là ! Elles consistent à inviter des amis dans un groupe privé pour discuter et parler pendant que tous les participants regardent le même film ou vidéo.

L’avantage par rapport à une simple conversation sur Messenger ? Le film, la vidéo ou l’épisode de série est lu via le service de Watch Party et la lecture est donc synchronisée entre tous les participants. Aucun risque que quelqu’un soit en retard sur l’autre et de se faire spoiler de quelques secondes par exemple.

Avec le confinement, les services ont gagné en popularité et se sont multipliés, nous avons sélectionné nos préférés pour ne pas vous y perdre ! Notez simplement que pour tous les outils présentés ci-dessous, chaque utilisateur doit être connecté à son compte personnel sur la plateforme SVoD, ou sur un compte commun autorisant le visionnage sur plusieurs écrans en simultané.

Netflix Party, le plus populaire

Avec son énorme catalogue et ses contenus originaux, Netflix s’est imposé comme le service de SVoD numéro 1. Il était donc logique de voir débarquer un service de Watch Party qui lui est dédié, nommé sobrement Netflix Party. La seule condition pour le faire fonctionner est que tous les participants aient un navigateur Google Chrome et un compte Netflix. Si toutes ces conditions sont réunies, on peut passer à l’installation du service.

Il se présente sous la forme d’une extension Chrome à installer depuis le Web Store. Son utilisation est totalement gratuite et vous n’aurez pas à débourser le moindre centime si vous n’en avez pas les moyens, les développeurs se finançant via une page Patreon.

Lorsque l’extension est installée, elle se trouve avec toutes les autres à droite de votre barre d’adresse avec son icône NP. Vous pouvez alors lancer Netflix et choisir quel film ou série regarder. Mettez pause au démarrage de votre contenu et cliquez sur l’icône de Netflix Party. Une URL s’affiche, copiez-là pour l’envoyer à votre (ou vos) invité(s) du jour.

Votre invité ouvre le lien qui l’emmène sur Netflix et en lançant de son côté Netflix Party, la room est créée et vous pourrez à présent discuter avec la lecture synchronisée entre les deux écrans !

À noter que si l’un des invités clique sur pause, tout le monde sera en pause, si l’un décide de passer jusqu’à un autre moment de la vidéo, tout le monde y passe. Si vous préférez être le seul maître de la lecture, il suffit de cliquer sur Only I have control avant de lancer la Party.

Le gros inconvénient de Netflix Party reste le fait qu’il ne fonctionne qu’avec un chat. Pas de webcam ni de micro au rendez-vous, heureusement nous avons une alternative qui pourra vous intéresser !

Watch2Gether, pour YouTube, Twitch, Dailymotion et les services de streaming vidéo gratuits

Comme les YouTube, Dailymotion ou Twitch sont accessibles gratuitement, il est plus facile de créer un service qui rassemble plusieurs de ces plateformes. Celui que nous avons sélectionné est Watch2Gether.

YouTube, Vimeo, Twitch, Dailymotion, Mixer, Instagram, Twitter, Facebook, tous ces services (et même plus) sont compatibles avec Watch2Gether qui, quant à lui, n’a pas besoin d’une extension pour fonctionner. Rendez-vous uniquement sur son site et cliquez sur Créer votre salon.

Copiez l’URL et envoyez-là à l’invité qui, lorsqu’il l’ouvrira, se retrouvera directement dans ce salon. Dans la barre de recherche, vous pouvez ensuite rechercher la vidéo de votre choix avec des mots-clés ou y coller directement l’URL de celle-ci.

Un chat est proposé pour discuter par écrit pendant le visionnage, mais vous pouvez aussi activer la webcam et le micro en cliquant sur l’icône de caméra dans la liste des utilisateurs présents.

Vous pouvez même créer une playlist de différentes vidéos pour ne pas avoir à changer de vidéos à chaque fois qu’une se termine.

TwoSeven, le tout-en-un

Si vous cherchez un service qui réunit Netflix, Amazon Prime Video, YouTube, Vimeo et même la lecture de fichiers locaux, TwoSeven est celui qu’il vous faut ! De plus, il offre la compatibilité avec la webcam et le micro, contrairement à Netflix Party.

Pour commencer, il faudra par se créer un compte sur le site de TwoSeven et installer l’extension depuis le Chrome Web Store ou Firefox Add-Ons. Les développeurs recommandent d’utiliser leur service depuis le navigateur de Mozilla pour éviter les bugs.

Lorsque vous êtes fin prêt, ouvrez votre room en cliquant sur Start Watching.

La room est créée et vous pouvez envoyer l’URL à vos invités qui auront préalablement créé un compte et installé l’application de leur côté. Lorsqu’ils sont arrivés, cliquez sur la webcam à droite de l’interface et sur le micro pour communiquer avec eux.

Choisissez le service auquel vous voulez accéder à gauche et vous pourrez lancer votre film, mais attention, il faudra le faire chacun de son côté, les lecteurs se synchroniseront ensuite de cette façon.

En utilisant l’onglet Personal, il est même possible de partager son propre fichier vidéo que l’invité téléchargera de son côté pour le visionner avec vous !

TwoSeven reste donc l’outil le plus pratique de tous, car il réunit les services les plus importants et offre des fonctionnalités bienvenues comme la discussion via webcam et micro et pas uniquement en chat.

Pour Disney+, il va falloir payer…

Disney+ est le service SVoD tout nouveau, tout beau en France. Avec son catalogue qui en a attiré plus d’un, il est logique de vouloir également s’en servir en Watch Party. Malheureusement, aucun service gratuit n’est viable pour l’instant, mais deux solutions payantes valent peut-être le coup.

Tout d’abord, TwoSeven permet l’accès à Disney+ si vous dépensez 3 dollars sur leur page Patreon ou Ko-Fi (en utilisant la même adresse mail que votre compte TwoSeven). Bonne nouvelle, vous n’aurez besoin que d’un seul utilisateur « premium » par room. Tous les invités n’auront pas à dépenser ces 3 dollars.

Enfin, l’extension Chrome Disney Plus Party a elle aussi tiré son épingle du jeu. Au prix de 2,29 euros, elle n’offre pour l’instant que les appels vocaux et un système de chat. Nous vous conseillons donc de vous tourner plutôt vers TwoSeven qui reste plus complet pour seulement quelques centimes de plus.