Vous êtes-vous abonné à Disney+ ? – Sondage de la semaine

Disney+ est enfin disponible en France. Avez-vous craqué pour le service de streaming ?

Disponible depuis le 12 novembre dans certains pays, Disney+ n’est arrivé que le 7 avril en France, avec un peu de retard en raison de l’épidémie de Coronavirus, du confinement et des inquiétudes de saturation du réseau. Il faut dire que le lancement du service de streaming est un véritable succès avec désormais plus de 50 millions d’abonnés dans le monde.

Dans un monde où les catalogues se multiplient et où plus que jamais il devient nécessaire de choisir entre Netflix, OCS, Disney+, Amazon Prime Vidéo et les autres, avez-vous craqué pour ce petit nouveau ? C’est la question à laquelle nous aimerions que vous répondiez cette semaine.

Chargement Vous êtes-vous abonné à Disney+ ? Merci d'avoir voté. Vous avez déjà voté pour ce sondage. Sélectionnez une réponse s'il vous plait. Oui

Non

Automatiquement avec Canal+

Juste pour les 7j gratuits

Pourquoi s’abonner à Disney+ ?

Vous n’avez certainement pas raté le lancement de Disney+, qui aura été particulièrement tonitruant. On retrouve sur le service des centaines de contenus appartenant à Disney. Cela concerne donc les vieux classiques du dessin animé, mais aussi les plus récents succès en 3D de chez Pixar, du contenu Marvel, Star Wars ou National Geographic. Le choix est large.

Par ailleurs, Disney+ propose des contenus inédits, comme The Mandalorian, la nouvelle série dans l’univers de La Guerre des Étoiles, ou Le Monde Selon Jeff Goldblum. Notez cependant que la qualité est pour le moment limitée au Full HD.

Si vous n’avez pas encore craqué, Disney+ est gratuit pendant 7 jours.