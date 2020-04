Disney Plus : 50 millions d’utilisateurs dans le monde, lancement réussi en Europe et en France

Disney a communiqué ses chiffres d'abonnements dans le monde, les lancements dans divers pays d'Europe depuis le 24 mars dernier ont été profitables au service de sVOD. Tous les voyants semblent être au vert, que ce soit le succès sur les stores d'apps, les premières études des sondages d'opinion mais aussi l'augmentation du trafic généré sur les réseaux des opérateurs.

Disney vient de célébrer ses 50 millions d’utilisateurs dans le monde, moins de six mois après son lancement (12 novembre 2019). Le service de sVOD a bénéficié d’une belle croissance depuis son lancement dans de nouveaux pays en Europe, en effet le dernier chiffre communiqué était de 22 millions début février 2020. À titre de comparaison, Netflix compte actuellement 167 millions d’abonnés dans le monde.

Pour rappel, voici les dernières dates de lancement de Disney+ dans le monde :

12 novembre 2019 : Etats-Unis, Canada et Pays Bas ;

19 novembre 2019 : Australie, Nouvelle-Zélande et Porto Rico ;

24 mai 2020 : Autriche, Irlande, Suisse Allemagne, Italie et Espagne ;

3 avril 2020 : Inde ;

7 avril 2020 : France.

Période propice pour le lancement de Disney+

Depuis son lancement en France, le 7 avril 2020, peu de chiffres ont été publiés sur le succès de Disney+ pendant cette période de confinement lié à la propagation du coronavirus (Covid-19). Néanmoins, les instituts de sondages d’opinion ont commencé à publier les premières études.

Selon NPA Conseil, près de 14 % des consommateurs de sVOD ont regardé un contenu Disney+ depuis son lancement. 25 des 100 contenus les plus visionnés sur une plate-forme de sVOD étaient des contenus de Disney+.

Netflix reste donc grand leader (6,7 millions d’abonnés en France), malgré avoir accusé une baisse de sa part de marché de l’ordre de 15 % par rapport à sa moyenne depuis le début de l’année. Disney+ obtient dès la première journée de lancement une deuxième place des services de sVOD en France.

D’après ce panel, environ 11,5 % de Français (soit 6,1 millions) regardent quotidiennement des contenus de sVOD en France actuellement, alors que ce chiffre était d’environ 6 % en moyenne en 2019. Le dimanche 5 avril a d’ailleurs été une journée record avec 14,2 % de parts de marché pour la sVOD en France.

Pour rappel, Disney+ est disponible en France depuis le 7 avril, pour se créer un compte, il suffit de se rendre sur le site officiel, vous pourrez bénéficier de 7 jours d’essai gratuits. C’est ce qui peut également expliquer le lancement impressionnant de Disney+ en France.

Sur l’App Store et le Google Play Store, le nouveau service de streaming vidéo s’est classée en tête des téléchargements dès le premier jour d’après App Annie.

Du côté des réseaux, le directeur des Réseaux et Services internationaux pour Orange, qui avait déjà évoqué la stratégie de diffusion de Netflix qui se base sur des CDN interconnectés, parle d’un débit supplémentaire supérieure à 1 terabit/s de trafic sur les réseaux internationaux d’Orange.

Netflix arrive directement sur le réseau d’Orange France et ne passe pas sur les les réseaux internationaux, à la différence de Disney qui nous livre son trafic sur l’Open Transit International à Paris, Londres, Francfort, Madrid et Marseille. https://t.co/hhwUkS1OQE — Jean-Luc Vuillemin (@jlvuillemin) April 9, 2020

Pour assurer sa croissance, Disney+ assurera de nouveaux lancements et des contenus originaux

Pour 2020 et 2021, Disney compte principalement sur ses lancements internationaux, avec un planning ambitieux de déploiement dans de nombreux pays, y compris en Belgique cet été.

La plateforme de sVOD pourra également profiter de l’attractivité de nouveaux contenus originaux, comme la série très attendue de Marvel et Lucasfilm : The Falcon and the Winter Soldier, une série TV de Malcolm Spellman avec Anthony Mackie, mais aussi WandaVision (une série TV de Jac Schaeffer avec Elizabeth Olsen) en décembre et The Mandalorien pour une deuxième saison en octobre.

En 2021, d’autres séries sont prévues (dont Loki, Hawkeye et What If ?) mais elles pourraient accuser du retard à cause de la situation sanitaire et économique actuellement dans le monde.

Vous trouverez toutes les informations sur Disney+ dans notre dossier dédié.