Disney+ est disponible : où s’abonner et à quels prix ?

Le voilà enfin ! Après avoir été retardé, Disney+ est disponible en France. On vous aide à vous retrouver entre toutes les offres disponibles.

Voici Disney+, un nouveau service de streaming qui rejoint les rangs de Netflix, OCS, Amazon Prime et les nombreux autres services de sVOD qui se bousculent pour contrôler votre TV. Comme vous le savez, Disney Plus propose du contenu télévisé et cinématographique de noms que nous connaissons tous bien: Walt Disney Studios et Walt Disney Television.

La plate-forme Disney+ comprend un mélange de titres classiques de Disney, Pixar, Marvel, National Geographic (FOX) et Star Wars, ainsi que du contenu original et de nouveaux programmes développés exclusivement pour les abonnés du service. Des abonnements mensuels et annuels sont disponibles, et le service peut même être groupé en passant par les offres Canal.

Où s’abonner à Disney+ et à quels prix ?

L’offre Disney+ directement

Comme nous l’indiquons dans notre article bon plan, vous pouvez profiter de 7 jours offerts. C’est assez simple : il suffit de se créer un compte sur le site officiel et saisir ses informations de carte bancaire pour simple validation. Notez que vous serez prélevé qu’au bout des 7 jours d’essai et que l’abonnement est sans engagement.

Le prix de l’abonnement Disney+ est de 6,99 euros par mois, vous pouvez également opter pour l’abonnement annuel : 69,99 euros pour un an (soit 5,83 euros/mois). Vous profiterez de tout le contenu de Disney+ jusqu’en définition 4K pour vos appareils Android et iPhone, mais aussi sur iPad et sur les TV Samsung, LG, Sony… et les systèmes Android TV, Fire TV OS, tvOS (Apple TV), webOS (LG) et Tizen OS (Samsung). Notez que l’application Disney+ existe également sur Xbox One et PlayStation 4. Vous pouvez aussi utiliser votre navigateur Web tout simplement.

C’est un abonnement unique qui permet de regarder simultanément le service sur 4 écrans jusqu’en définition 4K avec HDR. Vous avez également accès à la fonction téléchargement hors-ligne sur Android, iPhone et iPad.

Les offres Canal avec Disney+ en détails

Vous pouvez également retrouver les offres de Disney+ en passant par les abonnements Canal. Plusieurs offres sont disponibles,

Une série limitée (jusqu’au 3 juin 2020) à 19,90 euros/mois contenant Canal+ et Disney+ pendant 2 ans ;

contenant Canal+ et Disney+ pendant 2 ans ; Un pack Famille+ à 29,90 euros/mois au lancement (au lieu de 34,90 euros/mois) avec Disney+ et les chaînes Disney Junior et Disney Chanel ;

(au lieu de 34,90 euros/mois) avec Disney+ et les chaînes Disney Junior et Disney Chanel ; Un pack Cine Series+ à 34,90 euros/mois au lancement (au lieu de 49,90 euros/mois) avec Disney+, Netflix (2 écrans), OCS, Cine+, d’autres chaînes Ciné & Series ;

(au lieu de 49,90 euros/mois) avec Disney+, Netflix (2 écrans), OCS, Cine+, d’autres chaînes Ciné & Series ; Un pack + de Canal + à 24,90 euros/mois au lancement (au lieu de 34,90 euros/mois) ;

(au lieu de 34,90 euros/mois) ; Un pack Intégrale+ à 89,90 euros par mois pendant 2 ans (au lieu de 99,90 euros/mois) comprenant tout.

Nous vous conseillons le pack Cine Series+ qui intègre OCS, Canal+, Disney+ et Netflix, cette offre est le meilleur rapport qualité-prix. De plus, c’est un abonnement sans engagement. Tous ces forfaits seront disponibles sur le site de Canal+.

Quels séries et films sur Disney+ ?

Disney+ a un vaste catalogue de séries, de films et de reportages. Impossible de vous faire la liste complète des séries, films et reportages disponibles sur le catalogue américain étant donné que l’on retrouve des titres de Disney, Pixar, Star Wars, National Geographic… ainsi que The Mandalorian issu de l’univers Star Wars, une série basée sur les films High School Musical, ou encore un remake de La Belle et le Clochard.

Vous pourrez bénéficier, entre autres, des premières versions 4K de plusieurs films Star Wars, y compris la trilogie originale. Ils sont d’ailleurs tous disponibles avec le support Dolby Vision HDR et Atmos. Au total, Disney+ propose 500 films, 300 séries et 25 contenus courts. Voici la liste de tous les films et séries disponibles en France sur Disney+.

Vous trouverez toutes les informations sur Disney+ dans notre dossier dédié.