Disney+ : comment profiter de la semaine gratuite pour le lancement ?

Ça y est ! Disney+ est disponible officiellement en France. Ce service de streaming est proposé à 6,99 euros par mois, mais l'offre de lancement comprend une semaine gratuite pour tester comme il se doit la plateforme, surtout en cette période de confinement. Voici comment faire.

Initialement prévu pour le 24 mars dernier, le lancement de Disney+ a été reporté, pour finalement se fixer au 7 avril 2020. Nous y sommes, enfin.

Il vient s’installer aux côtés de Netflix, OCS, MyCanal et Prime Video, avec évidemment quelques atouts dans sa manche. Retrouvez tous les détails ci-dessous.

Que regarder avec Disney+ ?

Pour se démarquer de ses concurrents, Disney+ doit compter sur ses licences exclusives qui comptent déjà des millions de fans à travers le monde.

Disney

Star Wars

Marvel

Pixar

National Geographic

Disney annonce plus de 7 500 épisodes au travers des différentes séries disponibles. On y retrouve par exemple les 30 saisons des Simpsons, des productions originales comme The Mandalorian (Star Wars), mais aussi les prochaines à venir du MCU avec Loki, la Sorcière Rouge, Falcon, Hawkeyee et Winter Soldier.

C’est également plus de 500 films et documentaires sur ces 5 univers. Tous les Star Wars, tous les Marvel, tous les Pixar, tous les animaux de National Geographic… Bref, tous les Disney quoi ! La liste est longue est nous n’allons pas tous les énumérer. Vous avez sûrement déjà une idée sur ce que vous allez regarder de toute façon… Vous pourrez retrouver le catalogue entier dans cet article.

Comment s’inscrire gratuitement ?

Comme Netflix, Disney+ est une plateforme de vidéo à la demande par abonnement, ou SVOD pour les intimes. L’offre est sans engagement et permet de profiter d’une semaine gratuite. Il faut alors se créer un compte sur le site officiel et saisir ses informations de carte bancaire pour simple validation.

Vous ne serez donc pas débité la première semaine, mais à partir de la deuxième d’un montant de 6,99 euros pour un mois entier. C’est une formule qui donne accès au service sur 4 écrans différents depuis un navigateur Internet, l’application sur Android/iOS ou Android TV/Apple TV.

Si vous n’êtes pas satisfait du service, il suffit ensuite d’effacer vos informations de carte bancaire avant J+7 pour ne pas être prélevé.

Les autres offres Disney+

Disney+ est également disponible avec de nombreux packs économiques chez Canal+. Nous vous invitons à consulter notre guide des meilleures offres au lancement.