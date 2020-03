Pourquoi le lancement de Disney+ est-il retardé en France

Orange a mis pression sur Disney, via le gouvernement, pour retarder le lancement de Disney+. Le directeur technique d'Orange a donné quelques explications sur Twitter pour mieux comprendre cette décision.

Comme vous l’avez lu hier soir, Disney a décidé de retarder le lancement de la plateforme de sVOD Disney+ au 7 avril (au lieu du 24 mars) suite à une demande du gouvernement. Cette décision a déçu beaucoup de personnes car Disney+ est très attendu dans ce contexte de confinement lié à la crise du coronavirus. Le directeur technique d’Orange a néanmoins souhaité donner quelques explications techniques pour expliquer cette décision.

Selon Jean Luc Vuillemin, Netflix possède son propre centre de données implanté en France, qui est directement connecté aux réseaux des opérateurs et fournisseurs internet. Ce programme nommé Open Connect signifie que l’entreprise américaine a noué des partenariats avec les fournisseurs d’accès Internet (FAI) afin de livrer le contenu grâce à des serveurs OCA intégrés et une politique d’interconnexions. L’ensemble des vidéos est hébergé sur des serveurs d’Amazon (AWS) et les séries-films les plus regardés sont poussés chaque soir dans les différents serveurs OCA chez les opérateurs, au plus proche du client. Ces serveurs OCA agissent comme du cache pour diminuer la distance que les données doivent parcourir jusqu’à votre écran.

Bon, je reprends, Netflix a son propre data center implanté en France et directement connecté au réseau OF. Disney « tire » via des CDN interconnectés partout en Europe sur les réseaux internationaux Orange, ca fait pas la même chose en terme de traffic et d’éléments impactés.. https://t.co/oxwWkQTch7 — Jean-Luc Vuillemin (@jlvuillemin) March 21, 2020

Pour Disney+, les responsables techniques (Disney Streaming Services) ont opté pour une stratégie multi-CDN qui a plus de poids sur les réseaux, en d’autres termes : les données doivent parcourir plus de chemins jusqu’à chez vous. Disney n’a pas encore voulu payer les opérateurs pour ces serveurs intégrés et ces interconnexions, ce qui signifie que les liens de peering avec les CDN en question vont être fortement en déséquilibre. Orange a donc certainement mis pression sur Disney, via le gouvernement qui est actionnaire d’Orange, pour retarder le lancement de la plateforme de sVOD américaine. Pour rappel, Orange est le seul acteur français classé Tier 1, c’est-à-dire capable de joindre tous les réseaux par une interconnexion directe (peering) sans passer par un transitaire.