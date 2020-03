Disney+ : toutes les offres de précommande chez Canal+ avec le service inclus

Disney+ arrive dans une semaine en France, soit le 7 avril 2020. Pour être prêt à accueillir dès le jour J la nouvelle plateforme SVOD de Mickey Mouse sur vos écrans, notez que vous pouvez d'ores et déjà souscrire — à prix réduit — aux différents packs Canal+ qui intégreront par la suite le service.

En pleine crise sanitaire liée au coronavirus (COVID-19), le gouvernement français a décidé de repousser la date de lancement de Disney+ du 26 mars au 7 avril 2020. L’attente commence à se faire longue, mais les plus impatients et impatientes d’entre vous seront ravis d’apprendre qu’ils peuvent d’ores et déjà sécuriser leur accès dès le jour J à la nouvelle plateforme de SVOD grâce aux différents packs de Canal+.

Voici les offres en un clin d’œil :

Jusqu’au 3 juin prochain, chacune des offres ci-dessus permet d’obtenir un remboursement de 50 euros à valoir sur votre abonnement, qui est d’ailleurs soumis à un engagement de deux ans. L’avantage ? Le tarif sera bloqué, même si le prix de l’abonnement Disney+ en standalone augmente pendant cette période.

Notez enfin que vous avez un mois pour essayer l’offre, et donc la résilier sans frais supplémentaires si cela ne vous convient pas.

Retrouvez toutes les offres Canal+ avec Disney+

Pack Canal+ série limitée Disney+

Le pack Canal+ serié limitée Disney+ à 19,99 euros par mois (au lieu de 26,89) est le pack basique. Il comprend Canal+ et MyCanal, le service de replay. C’est avoir accès à plus de 300 films inédits par an, le tout saupoudré par les créations originales Canal+, les grandes séries internationales et le sport. À cela s’ajoute évidemment Disney+ pour profiter des univers Disney classiques, mais aussi Marvel, Star Wars, Pixar et bien d’autres.

Retrouvez le pack Canal+ série limitée Disney+ à 19,90 €/mois

Pack+ de Canal+ avec Disney+

Il s’agit du même pack que le précédent, quoiqu’un peu plus fourni. Pour seulement 5 euros de plus, vous pouvez avoir accès à toutes les chaînes Canal+ (Canal+Cinema, Canal+Sport, Canal+Series et Canal+Family) en plus de Canal+, MyCanal et Disney+.

L’offre est disponible à 24,99 euros par mois au lieu de 34,90.

Retrouvez le pack+ de Canal+ avec Disney+ à 24,90 €/mois

Pack Ultime Canal+ avec Netflix, OCS et Disney+

Le pack ultime de Canal+ à 34,90 euros par mois (au lieu de 49,90) est sans aucun doute le plus complet. Il regroupe les meilleurs services de SVOD du moment dans un seul et même abonnement. On retrouve alors Disney+, mais aussi Netflix (compte 2 écrans) et OCS, en plus de toutes les chaines Canal+ citées précédemment.