Comment regarder Disney+ ? Puis-je partager mon mot de passe ? On répond aux questions fréquentes

Disney+ est disponible, nous répondons à vos questions les plus fréquentes : où regarder Disney Plus ? Combien ça coûte ? Combien de profils puis-je créer ? Est-ce que je peux partager mon mot de passe ? Etc.

Le service de streaming Disney+ était très attendu, il va se montrer probablement aussi essentiel que Netflix pour de nombreux consommateurs. Comme vous le savez, Disney+ combine les contenus de Disney, Marvel, Star Wars et National Geographic dans une seule application de streaming. Pour quelques euros par mois, vous pouvez creuser dans le coffre-fort de Disney+ avec les classiques dessins animés, les superproductions de super-héros, et quelques contenus originaux, comme la série The Mandalorian. Il y a un essai gratuit de sept jours pour les nouveaux clients, vous aurez donc une semaine pour décider si vous souhaitez ajouter un autre abonnement à votre vie numérique.

Combien coûte Disney+ ?

Nous avons déjà traité cette question, néanmoins voici une réponse rapide.

Comme nous l’indiquons dans notre article bon plan, vous pouvez profiter de 7 jours offerts. C’est assez simple : il suffit de se créer un compte sur le site officiel et saisir ses informations de carte bancaire pour simple validation. Notez que vous ne serez prélevé qu’au bout des 7 jours d’essai et que l’abonnement est sans engagement.

Le prix de l’abonnement Disney+ est de 6,99 euros par mois, vous pouvez également opter pour l’abonnement annuel : 69,99 euros pour un an (soit 5,83 euros/mois).

Vous pouvez également opter pour une offre Canal qui permet de faire des économies si vous êtes un gros consommateur de sVOD. Nous vous conseillons le pack Cine Series+ qui intègre OCS, Canal+, Disney+ et Netflix, cette offre est le meilleur rapport qualité-prix. De plus, c’est un abonnement sans engagement. Tous ces forfaits seront disponibles sur le site de Canal+.

Où regarder Disney+ ?

Disney+ est disponible sur un grande variété d’appareils, des box, des appareils mobiles mais aussi des TV. Voici les plateformes pris en charge par Disney :

Vous trouverez la liste également sur cet article.

Combien de profils et d’utilisateurs par compte ?

Chaque compte Disney+ prend en charge jusqu’à sept profils avec des recommandations personnalisées et des listes d’alertes distinctes. On vous explique ici comment créer un nouveau profil.

Concernant le nombre d’utilisateurs, vous pouvez utiliser votre compte Disney+ depuis 4 écrans simultanément. Contrairement à Netflix, Disney+ possède une offre unique pour toute la famille.

Que regarder sur Disney+ ?

Plus de 300 films, plus de 140 séries, des reportages… Voici la liste de tous les films et séries disponibles en France sur Disney+.

Existe-t-il un contrôle parental ?

Il suffit de créer un nouveau profil en tant qu’enfant. Ce profil n’aura accès qu’à un portail spécial de Disney+ qui inclut du contenu adapté à l’âge des enfants.

Peut-on partager son compte Disney+ ?

Probablement, tant que vous le gardez dans les limites du raisonnable. Disney reconnaît le partage de mot de passe et ne semble pas trop soucieux de contrôler strictement cette pratique. Mais si les choses deviennent incontrôlables ou si le partage de mot de passe affecte considérablement la croissance du service, Disney pourrait devenir moins flexible.

Comment télécharger des séries et films hors-ligne sur Disney+ ?

Depuis les applications iPhone, iPad et Android, vous pouvez choisir de sélectionner des épisodes de séries ou des films à stocker localement sur votre appareil mobile.

Dans le menu des paramètres de Disney+, vous pouvez choisir entre une qualité élevée, moyenne et standard pour les téléchargements, et l’application vous montre combien de films et d’épisodes vous pouvez stocker hors-ligne.

Vous pouvez télécharger des films et des émissions télévisées de Disney Plus sur un maximum de 10 appareils mobiles.

Quelle qualité de vidéo sur Disney+ ?

Si vous cherchez le film animé La Petite Sirène, vous pourrez le regarder en définition 4K avec audio Dolby Atmos et traitement HDR. Tous les films et séries du service ne bénéficient pas du traitement 4K, mais des classiques tels que « Toy Story » de 1995 et « Qui veut la peau de Roger Rabbit » de 1988 ont été remastérisés.

Disney a néanmoins décidé de diminuer la qualité de diffusion maximale proposée pour le lancement afin de « ménager le réseau internet ». La mesure est en place pour quelques semaines sans précision des délais.

Nous mettons en place de manière proactive des mesures pour réduire l'utilisation globale de la bande passante d'au moins 25% (à l’instar de ce que nous avons fait dans les autres pays européens). pic.twitter.com/LaXs2a1AG8 — Disney+ FR (@DisneyPlusFR) April 6, 2020

Monaco, Belgique, territoires d’outre-mer français.. quand est-ce que Disney+ sera disponible ?

Disney+ sera disponible fin avril à Monaco et dans les territoires d’outre-mer français (Antilles, Guyane, Nouvelle Calédonie, Wallis & Futuna). Pour la Réunion, Mayotte et Maurice, il faudra patienter jusqu’à cet automne 2020. Enfin, pour la Belgique, Disney a prévu un lancement pour l’été 2020.

Bonjour, Disney+ sera lancé fin avril à Monaco et dans les territoires d’outre-mer (Antilles, Guyane, Nouvelle Calédonie, Wallis & Futuna) et dès l’automne pour la Réunion, Mayotte et Maurice. Excellente journée ! — Disney+ FR (@DisneyPlusFR) April 7, 2020

Vous trouverez toutes les informations sur Disney+ dans notre dossier dédié.