Disney+ : nos trucs et astuces pour bien maîtriser l’interface

Disney+ est le Saint Graal des contenus pour les enfants petits et grands. Au-delà des films classiques classiques de Disney et Pixar, le service de streaming vidéo comprend également des émissions et des films de Marvel, Star Wars, National Geographic et 20th Century Fox. Nous vous proposons de vous partager quelques trucs et astuces de Disney Plus. Il existe une multitude de fonctionnalités cachées à découvrir et des paramètres importants à modifier sur Disney+.

Où s’abonner à Disney+ ?

Pour s’abonner à Disney+, il suffit de se créer un compte sur le site officiel. Il y a d’ailleurs 7 jours d’essai offerts sans engagement.

Le prix de l’abonnement Disney+ est de 6,99 euros par mois, vous pouvez également opter pour l’abonnement annuel : 69,99 euros pour un an (soit 5,83 euros/mois).

C’est un abonnement unique qui permet de regarder simultanément le service sur 4 écrans jusqu’en définition 4K avec HDR. Vous avez également accès à la fonction téléchargement hors-ligne sur Android, iPhone et iPad.

Où télécharger Disney+ ?

Vous pouvez profiter de Disney+ jusqu’en définition 4K pour vos appareils Android et iPhone, mais aussi sur iPad et sur les TV Samsung, LG, Sony… et les systèmes Android TV, Fire TV OS, tvOS (Apple TV), webOS (LG) et Tizen OS (Samsung). Notez que l’application Disney+ existe également sur Xbox One et PlayStation 4. Vous pouvez aussi utiliser votre navigateur Web tout simplement. Nous avons regroupé tous les liens et appareils compatibles sur cet article.

Comment créer des profils sur Disney+ ?

Chaque compte Disney+ prend en charge jusqu’à sept profils avec des recommandations personnalisées et des listes d’alertes distinctes. On vous explique ici comment créer un nouveau profil.

Comment changer la langue de l’interface ?

Les réglages de la langue de l’interface sont cachées… on ne parle pas des voix et sous-titres de vos vidéos, mais bien de la langue de la plateforme. Cette dernière peut se configurer profil par profil et elle ne reprend pas automatiquement la langue de votre système. Il faut donc éditer votre profil (Modifier les profils), sélectionner le profil à modifier et choisir la langue que vous souhaitez.

Comment désactiver la lecture automatique ?

Vous voulez empêcher Disney+ de lire automatiquement le prochain épisode ? Désactivez simplement la lecture automatique. Vous pouvez trouver les contrôles de lecture automatique cachées dans les options de votre profil. Cliquez sur l’avatar de votre profil, puis « Modifier les profils », sélectionner votre profil et décocher « Lecture automatique ». C’est le même parcours que l’étape décrite plus haut.

Comment créer et configurer le contrôle parental avec un profil enfant sur Disney+ ?

Disney+ a été, dès le départ, adapté aux enfants. Si vous voulez vous assurer que vos jeunes enfants ne puissent pas accéder à certaines vidéos (comme les films Marvel ou Star Wars), alors Disney a rendu les choses très faciles. Configurez simplement un profil pour votre enfant en suivant les étapes que nous avons déjà décrites plus haut. À partir de là, n’oubliez pas d’activer l’option Profil enfants sur la page suivante.

Disney+ a prévu une interface spéciale avec du contenu autorisé, les options sont d’ailleurs beaucoup plus simples.

Comment télécharger des séries et films hors-ligne ?

Comme sur Netflix, il est possible de télécharger des séries et des films pour les visionner sans connexion. Il vous faudra utiliser l’app iPhone, iPad ou Android. Sur une fiche de série ou de film, il suffit d’appuyer sur l’icône téléchargement à côté de « Jouer » ou « Reprendre » et de l’icône liste de lecture.

Par défaut, Disney+ n’autorise les téléchargements que lorsque vous êtes en Wi-Fi. Mais si vous avez des Go de 4G à en reve,dre, vous pouvez autoriser l’application à télécharger à l’aide des données cellulaires. Appuyez sur l’icône de votre compte et sélectionnez Paramètres de l’application, puis désactivez le bouton à côté de Télécharger via Wi-Fi uniquement.

Comment gérer et accéder à votre liste de séries et films à regarder ?

Supposons que vous ayez envie de constituer une liste de séries et films à voir pour occuper votre week-end. Vous pouvez créer une liste de lecture directement depuis les fiches des séries et des films. Vous retrouverez cette liste en cliquant sur votre profil, puis sur « Ma liste« .

Comment modifier l’apparence des sous-titres ?

Vous ne pourrez modifier l’apparences des sous-titres que sur l’interface web de Disney+. Vous aurez accès à de nombreuses fonctions de personnalisation, y compris la taille de la police mais aussi la typographie utilisée.

Comment diffuser les vidéos Disney+ sur sa TV ?

Si vous avez, sur le même réseau Wi-Fi, une Apple TV avec AirPlay ou encore un Chromecast ou une Android TV, vous pouvez diffuser à distance vos vidéos vers votre TV. Une icône apparaîtra en haut à droite de votre interface Disney+.

Comment rechercher et filtrer les séries et les films sur Disney+ ?

Disney+ comprend de nombreux films et séries, il peut donc être difficile de décider quoi regarder. Vous pouvez rechercher par titre, mais si vous êtes indécis, également filtrez par genre. Cliquez sur Recherche, puis sur Originaux, Films et Séries, vous pourrez classer ces contenus par catégorie.

Comment régler la qualité vidéo sur Disney+ ?

Par défaut, la qualité des vidéos téléchargée est en standard sur l’application iPhone, iPad et Android. Dans le menu Paramètres de l’application, appuyez sur Qualité de téléchargement et choisissez entre Standard, qui offre le téléchargement le plus rapide mais la plus faible qualité, Haute, ce qui vous donnera des vitesses de téléchargement lentes mais une vidéo de haute qualité ; ou Moyenne, qui essaie d’équilibrer les deux. Vous pouvez garder un œil sur l’espace de stockage que ces téléchargements occupent.

Comment accéder aux bonus des films et séries ?

Pourquoi nous continuons à acheter des Blu-ray ? Pour la qualité de la vidéo, mais aussi les scènes supprimées, bandes-annonces, contenus en coulisses, commentaires… Ce type de contenu n’a jamais vraiment fait la transition vers les services de streaming, mais Disney+ en propose pas mal.

La plupart des films et des séries incluent une sorte de contenu supplémentaire. Trouvez une vidéo que vous souhaitez regarder et sélectionnez l’onglet Bonus sous le bouton de lecture.

Comment annuler votre abonnement Disney+ ?

Rendez-vous sur le site de Disney+, l’option se situe dans votre options Compte puis Détails de facturation.

Disney vous demandera également de remplir une brève enquête qui vous demandera pourquoi vous avez décidé d’annuler votre abonnement. Enfin, vous recevrez un e-mail confirmant l’annulation. Si vous changez d’avis, cliquez sur le bouton Redémarrer l’abonnement dans l’e-mail pour reprendre votre abonnement.