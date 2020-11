Google Drive : vos fichiers Docs, Sheets ou Slides seront décomptés de votre stockage offert

À partir du 1er juin prochain, les fichiers Google Docs, Sheets ou Slides seront décomptés des 15 Go gratuits de Google One. Une fois ce palier dépassé, il faudra passer à la caisse.

Ce mercredi, Google a fait le point sur les nouveautés à venir pour son offre de stockage en ligne. Outre la fin de l’hébergement gratuit des clichés de haute qualité sur Google Photos, la firme a également annoncé que les fichiers Google Docs, Google Sheets et Google Slides seraient désormais décomptés de votre stockage à partir de l’an prochain.

Dans un billet de blog, la firme a annoncé que dès le 1er juin 2021, tous les nouveaux documents créés sur Google Drive seraient décomptés de l’hébergement offert par Google. Ce n’était pas le cas jusqu’à présent, puisque les utilisateurs devaient certes payer pour les fichiers mis en ligne sur la plateforme de cloud de Google, mais ceux créés directement à partir des outils de Google n’étaient pas inclus dans cette limite.

À partir du 1er juin, tous les nouveaux fichiers Docs, Sheets, Slides, Drawings, Forms et Jamboard seront décomptés de votre stockage alloué gratuitement de 15 Go ou de votre stockage fourni à travers Google One. Les fichiers déjà créés sur ces produits ne seront pas décomptés du stockage, à moins qu’ils soient modifiés à partir du 1er juin.

Tous les fichiers seront décomptés

Sur une page de support dédiée, Google va un peu plus loin dans les précisions quant aux fichiers qui seront décomptés du stockage sur Google Drive. Jusqu’à présent, la firme ne comptait que les fichiers extérieurs qui y étaient hébergés, comme les PDF, les images ou les vidéos. Désormais, ce sera le cas de tous les « fichiers créés ou modifiés dans les applications de création collaborative ».

En cas de quota dépassé, les utilisateurs devront donc supprimer des fichiers Google Drive, ou souscrire à une offre de stockage payante sur Google One. Il est possible de passer à 100 Go (19,99 euros par an), 200 Go (29,99 euros par an) ou 2 To (99,99 euros par an).