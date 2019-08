Google veut aider les développeurs à faire ressortir leurs applications sur le Play Store. Pour cela, un système de mots-clés va être mis en place afin d’aider les robots à mieux comprendre l’intérêt d’une appli.

Le Play Store de Google est le centre névralgique par lequel les smartphones Android ont tendance à trouver leur intérêt. Il faut dire qu’en soi, au même titre qu’un bon ordinateur, l’appareil n’est rien sans de bons logiciels.

Les applications pullulent ceci étant, et peuvent énormément se ressembler. Arriver à trouver la perle rare au milieu de la vague peut s’avérer proche de l’impossible, mais Google fait de multiples efforts pour y remédier.

Le Play Store passe aux mots-clés

Le dernier exemple en date est du côté des développeurs. Ces derniers peuvent en effet ajouter des mots-clés à leurs applications à la manière de vidéos YouTube, jusqu’à cinq par applications, à piocher dans une liste de 150 mots définie par Google.

Le but de ces mots-clés est d’aider l’algorithme du Play Store à identifier les points forts de l’application et la mettre en concurrence avec d’autres du même genre, permettant de faire ressortir les meilleurs du lot. Pour les utilisateurs, cela devrait déboucher vers un Play Store mettant en avant toujours plus d’applications de qualité.

Une bonne nouvelle donc ? Reste à voir si le système en lui-même est solide et si les développeurs peu honnêtes ne trouveront pas de nouvelles feintes, mais ça semble être une bonne initiative.