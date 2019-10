Le Google Play Store se prépare à accueillir deux nouvelles fonctionnalités. La première est un mode incognito, pour surfer anonymement sur le magasin. Le second est une protection supplémentaire sur les applications permettant l'installation d'autres applications.

Le Google Play Store est le centre névralgique des opérations sur un smartphone Android. Aussi, il en dit long sur vos habitudes de consommation sur smartphone.

Si vous craignez que vos données ne soient utilisées à de mauvaises fins, ou que certaines applications ne s’installent dans votre dos, pas de panique : Google va bientôt déployer de nouvelles fonctionnalités pour lutter contre cela.

Mode incognito et protection sur le Play Store

L’équipe de XDA Developers a en effet analysé le code de la dernière version disponible de l’application pour en déterminer les évolutions à venir. On peut y voir de nouvelles lignes de textes qui prouvent qu’un mode « Navigation privée » (ou Incognito) sera bientôt déployé sur le magasin. Ainsi, une fois activé, le Play Store n’enregistrera pas vos données de navigation, vous permettant de mieux protéger votre vie privée.

Une seconde fonctionnalité aura pour but de vous avertir dès lors que vous installez une application ayant besoin de l’autorisation d’installer d’autres composants de source inconnue. Avec l’avènement des launchers, comme celui d’Epic Games qui n’est pas disponible sur le Play Store, la pratique devient de plus en plus commune. Le Play Store cherchera donc à mieux vous prévenir de ce fait, et vous permettra un contrôle plus poussé de ces autorisations, en vous prévenant par exemple de révoquer l’autorisation une fois l’installation faite.

Voilà qui devrait permettre au grand public de mieux comprendre ce point important pour la sécurité de leur appareil, et prendre conscience de leur rôle en ce cas.