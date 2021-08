Fortnite Imposteurs : Epic Games lance sa version d’Among Us et la copie semble criante

Un an après le début du phénomène Among Us, Epic Games annonce un mode Imposteurs pour Fortnite.

C’est une méthode qui a parfaitement réussi à Facebook et Instagram : copier les fonctions très intelligentes des jeunes pousses concurrentes dans son application populaire pour rester maitre du marché. Aujourd’hui, Epic Games semble vouloir l’appliquer aux jeux multijoueurs phénomènes. Quand il ne rachète pas Fall Guys, le développeur ajoute à Fortnite un mode Fornite Imposteurs tout droit inspiré de Among Us. La copie semble ici très peu créative.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Les mêmes règles que Among Us

Sur le papier on se retrouve donc avec les mêmes règles que Among Us, mais matérialisés dans le monde de Fortnite. Les crewmates deviennent ici des agents qui devront toujours effectuer des tâches simples : calibrage des coffres et des lamas, réparation du bus de combat ou livraison de rapports de tempête. De l’autre côté, un maximum de deux imposteurs cherchera à éliminer les agents pour prendre le contrôle. Ils pourront user de leurs pouvoirs comme figer temporairement la progression des tâches ou déguiser tout le monde en banane pour se fondre dans le décor.

Fortnite Télécharger Fortnite gratuitement Epic Games (APK, Android)

Comme dans Among Us, les parties se joueront à 10 maximum avec 8 agents pour 2 imposteurs. Comme dans Among Us, il sera possible de créer un vote, moment décisif où les imposteurs devront convaincre qu’ils sont bien des gentils agents, tant dis que les agents devront être sûrs de correctement identifier les imposteurs, au risque de voter pour éliminer un de leurs alliés.

Une première carte très ressemblante

Sur Twitter, l’un des développeurs de Among Us a réagi en comparant la célèbre carte Skeld du jeu, le vaisseau spatial, à la carte Loop Control de Fortnite. L’architecture des deux espaces de jeux semble coller à la perfection, à un ou deux détails prêts.

Some people seem like can't see the similarity, so here it is. It's not "obvious", the room might have different points but you can't look at this and think it's totally different. pic.twitter.com/3IWbpmUf60 — Stephen N. Parker (@PeterNStrange) August 17, 2021

Heureusement, la map Loop Control de Fortnite ne se déroule pas dans un vaisseau spatial, ce qui devrait rendre moins évidentes les comparaisons en jeu. L’inspiration est tout à fait naturelle dans un milieu artistique comme le jeu vidéo. Il est même nécessaire : pour développer un jeu, on s’inspire toujours des règles de game design défini par les meilleurs titres du genre. C’est comme ça que le jeu vidéo progresse. Ici toutefois, Fortnite ne semble pas proposer d’ajouter sa pierre à l’édifice, mais simplement reproduire une recette déjà établie. C’est dommage, car les nombreux mods proposés pour Among Us ont montré qu’il était possible de faire d’autres propositions autour du même principe de base du jeu.

Le mode de jeu Fortnite Imposteurs est disponible dès maintenant.