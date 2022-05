Le Seigneur des Anneaux s’offre un nouveau jeu mobile et c’est signé EA

EA vient d'annoncer travailler sur un nouveau jeu mobile issu de la saga de Tolkien : "Le Seigneur des Anneaux : Héros de la Terre du Milieu". Il s'agira d'un RPG free-to-play qui entrera cet été en beta test régional.

Electronic Arts (EA) vient d’annoncer le développement d’un nouveau jeu mobile de la saga du Seigneur des Anneaux en collaboration avec Middle-earth Enterprises. Son nom : Le Seigneur des Anneaux : Héros de la Terre du Milieu ; un jeu de rôle (RPG) qui sera free-to-play.

Un nouveau jeu mobile Le Seigneur des Anneaux

Après la sortie du jeu de stratégie en temps réel Le Seigneur des Anneaux : Appel aux armes en 2021, développé par NetEase et édité par Warner Bros. Interactive Entertainment, la licence repart pour un nouveau titre sur mobile. Ce dernier sera développé par Capital Games, studio de développement de jeux mobiles et filiale de Electronic Arts à qui l’on doit Star Wars : Les Héros de la galaxie. EA travaille donc dessus en collaboration avec Middle-earth Enterprises, la firme qui possède les droits exclusifs pour les produits dérivés du Seigneur des Anneaux.

Ce nouveau jeu sera donc un « RPG à collectionner » avec lequel on nous promet « une expérience à la fois stratégique, compétitive et sociale ». Un jeu free-to-play sur mobile qui se veut fidèle à l’univers de la terre du Milieu et aux descriptions de J.R.R. Tolkien.

Ce que l’on sait du jeu

EA n’a malheureusement donné que peu d’informations sur le gameplay de son futur jeu mobile, mais l’on sait qu’il inclura notamment de la narration autour des histoires de l’univers de Tolkien. En outre, il y aura un « système de collection très riche et une grande sélection de personnages« . Pour le gameplay pur de ce RPG mobile, on sait juste qu’il y aura un système de combats au tour par tour. Par ailleurs, aucune image du jeu n’a pour le moment été publiée par EA. Enfin, même si l’éditeur ne l’explicite pas, on peut supposer que le titre sera disponible à la fois sur Android et iOS.

Aucune date de sortie n’a été annoncée, mais EA a précisé que le jeu « entrera cet été en phase de bêta test régional« . Les prochaines annonces ne pourront pas arriver lors du prochain E3 puisque le plus grand salon du jeu vidéo est annulé cette année. Cependant, on peut espérer voir des démonstrations lors de la prochaine Gamescom qui se déroulera du 24 au 28 août 2022 à Cologne.

