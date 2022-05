Marvel Snap : un jeu inspiré d’Hearthstone, mais avec Iron Man et Wolverine

Nuverse et Second Dinner annoncent Marvel Snap, un "free to play" qui sera prochainement disponible sur mobiles et PC.

Hearthstone dans l’univers Marvel, ça vous tente ? Nuverse et Second Dinner présentent Marvel Snap, un jeu de cartes free to play sur mobiles et PC qui reprend le gameplay d’Hearthstone. Et pour cause, ce sont d’anciens développeurs du jeu de Blizzard qui ont travaillé sur ce jeu estampillé Marvel.

150 personnages de Marvel jouables

Marvel peut compter sur sa galerie de personnages emblématiques pour créer un jeu de cartes à collectionner avec de nombreuses variantes d’art de cartes. La maison d’édition met en avant le fait que le jeu « rassemble des œuvres d’art époustouflantes de la riche histoire de 80 ans de Marvel avec de magnifiques illustrations originales inédites pour offrir des centaines d’œuvres d’art à collectionner dans un CCG ».

150 personnages seront jouables à la sortie du jeu. De nouvelles cartes et variantes seront ajoutées régulièrement pour garder l’intérêt des joueurs. On apprend également que les parties se dérouleront « dans plus de 50 lieux différents de l’univers Marvel » comme Asgard ou Wakanda. De plus, « de nouveaux lieux sont introduits chaque semaine pour mettre à l’épreuve vos compétences créatives en résolution de problèmes ».

Des matchs de trois minutes en PvP

Ce jeu de cartes aura un gameplay rapide puisque les parties dureraient trois minutes en moyenne au format PvP. Un rythme bien plus rapide qu’Hearthstone puisque les parties sur ce dernier durent en moyenne 10 à 15 minutes (sauf si vous vous faites balayer en moins de 10 minutes par un deck agressif, mais là je ne peux rien pour vous).

Pour voir ce que ça donne, une vidéo walkthrough a été publiée sur la chaîne du jeu :

Marvel Snap aura bien évidemment un système de ranking., de quoi ajouter de la compétition dans le jeu. Sur le gameplay, « Chaque match comportera trois emplacements aléatoires avec des effets qui changent la donne ».

Une bêta fermée sur Android pour Marvel Snap

Les développeurs annoncent l’ouverture d’une bêta fermée sur Android qui se poursuivra même après le lancement officiel du jeu pour tester les futures mises à jour. Malheureusement pour les joueurs français, ils n’auront pas accès à la bêta fermée. Si des lecteurs canadiens sont parmi nous, sachez qu’eux pourront cependant s’inscrire ! Aucune date de lancement officiel n’a pour le moment été annoncée. Le jeu sera disponible sur PC et mobiles (iOS et Android probablement).

