Diablo Immortal : vous pouvez télécharger le jeu sur Android, iPhone et iPad

Plusieurs années après l'annonce forte en émotions, le jeu mobile Diablo Immortal est disponible en téléchargement.

Beaucoup d’eau a coulé sous les ponts depuis la présentation de Diablo Immortal en 2018 lors de la Blizzcon. Le covid est passé par là, ainsi que les nombreux scandales concernant Blizzard et même un rachat en cours à haute de dizaines de milliards de dollars. Après quatre ans de développement et d’attente, le jeu est enfin disponible sur les plateformes mobiles.

Une version gratuite et mobile de Diablo

Les amateurs de la série de hack’n’slash vont vite retrouver leurs marques avec les classes barbare, sorcier, chasseur de démons, moine, croisé et nécromancien. Il s’agit aussi d’un titre assez volumineux. Nous l’avons téléchargé sur iPhone et le jeu nous demande un téléchargement supplémentaire de 10 Go environ. Les essais du jeu avant sa sortie étaient plutôt encourageants concernant le gameplay et l’expérience de jeu.

Reste désormais à savoir si les fans arriveront à y trouver leur compte vis-à-vis du modèle économique du jeu, gratuit avec des microtransactions.

Télécharger Diablo Immortal

En attendant la sortie PC prévue également cette semaine, le jeu est disponible dès maintenant sur smartphone ou tablette. Le jeu est disponible à la fois sur le Google Play Store et l’Apple App Store.

