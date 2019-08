Le légendaire Cookie Clicker arrive sur Android. Son créateur a même précisé que la version beta était déjà disponible. Vous pourrez donc furieusement taper sur votre écran tactile pour obtenir une friandise.

Cookie Clicker est un jeu légendaire sur Internet. Créé en 2013 par Julien Thiennot, alias Orteil, il trouve un grand succès au fil des années au point d’avoir aujourd’hui une renommée faisant le tour du web.

De nombreux clones de son jeu sont sortis sur Android, mais cette fois-ci la version officielle débarque. Pour son anniversaire et pour fêter ses 6 ans, Orteil a annoncé sur Twitter que l’application est disponible en beta sur le Play Store.

Le principe du jeu reste le même, taper frénétiquement sur un gros cookie qui va vous offrir un petit cookie à chaque coup. Le nombre de petits gâteaux récoltés est important puisque des paliers vous permettent ensuite de récupérer des objets spéciaux comme des curseurs, des grand-mères pour avoir encore plus de cookies et autres joyeusetés.

Le jeu est toujours aussi addictif et amusant si vous étiez déjà de ceux qui y jouaient sur votre navigateur en martyrisant votre souris. La version étant encore en phase de beta test, il est précisé que d’autres fonctionnalités arriveront d’ici quelque temps !

HEY INTERNET

2 things

-Cookie Clicker turns 6 today and we still can't believe our luck for all the love and support we've received over the years

-we've just made the Cookie Clicker android version public for beta-testing and you can play it right here!!! https://t.co/VZCOT6UyyN pic.twitter.com/vArY2gM3br

— Orteil (@Orteil42) August 8, 2019