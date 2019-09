Facebook vient de présenter « Horizon » son monde virtuel, à l’image du monde introduit dans Ready Player One mais avec un look beaucoup plus enfantin, il arrivera sous forme de bêta privée l’année prochaine sur les appareils Oculus.

Lors d’un événement Oculus, un des plus importants acteurs dans la réalité virtuelle et propriété de Facebook, Facebook a annoncé Horizon. Lancé début 2020 en une version bêta limitée, Horizon est un réseau social en réalité virtuelle massivement multi-joueurs.

A l’image de Second Life, vous pourrez créer votre propre avatar et voyager entre différents endroits par le biais de portails appelés Telepods. Vous pourrez regarder des films, lire des magazines, écouter de la musique, jouer et plus encore, le tout avec vos amis.

Comme dans les groupes Facebook, vous pourrez créer des lieux et les animer, ils attireront du monde et deviendront des endroits très populaires. Ce réseau social inclura également des guides humains, connus sous le nom de Horizon Locals, qui protégeront les utilisateurs contre les trolls et qui les aideront à circuler dans le monde virtuel créé par Facebook.

Comme dans les MMO, vous pourrez devenir un créateur d’objets (à l’image de la fonction de sculpture d’Oculus Medium). Vous pourrez créer presque n’importe quoi, même un t-shirt personnalisé que votre avatar portera. Il y a même des outils avancés de scripts visuels qui permettent aux développeurs plus sérieux de créer des expériences interactives et réactives. Vous voulez créer une île ou une nouvelle planète ? C’est possible.

Ce monde virtuel sera pour le moment limité aux utilisateurs Oculus Rift et Quest, deux casques de réalité virtuelle. Facebook et Oculus ont également annoncé fermer les autres expériences sociales de VR qui avaient déjà été expérimentées sur leurs plateformes.

Si vous êtes intéressés par un accès anticipé à Horizon, vous pouvez demander un accès à la version bêta ici.