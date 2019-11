Epic Games a ajouté son premier jeu à son store sur Android qui rejoint Fortnite Battle Royale.

Comme nous l’avions supposé, le changement de nom de l’application Installeur Fornite vers Epic Games présageait l’arrivée de nouveaux jeux chez l’éditeur.

Dès décembre 2018, Epic Games avait annoncé son intention de proposer une alternative au Play Store sur Android pour les jeux, comme il propose une alternative à Steam sur Windows.

Ce plan se concrétise un peu plus avec l’arrivée de Battle Breakers.

Un free to play développé par Epic

L’arrivée de Battle Breakers n’est qu’une étape de plus, car il s’agit toujours, comme Fortnite, d’un jeu développé et édité par Epic Games.

Ce n’est pas encore l’ouverture en tant que telle d’une boutique avec des jeux venant des partenaires d’Epic Games.

Battle Breakers un free to play mobile développé pour Android et iOS. Il s’agit d’un jeu au tour par tour où il faut collectionner des héros et visiter des donjons. Comme Fortnite Battle Royale, le jeu repose sur un système de Battle Pass pour se financer.