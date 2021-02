Final Fantasy VII Ever Crisis et The First Soldier annoncés sur smartphone : un remake complet et… un Battle Royale

Square Enix a dévoilé deux jeux pour les smartphones sous Android. Un Battle Royale plutôt quelconque et une jolie compilation à découvrir.

En marge du State of Play de Sony, où Square Enix a levé le voile sur la version PS5 de Final Fantasy VII Remake, l’éditeur japonais a également annoncé deux nouveaux jeux pour nos smartphones, toujours dans l’univers de Final Fantasy VII.

Final Fantasy VII Ever Crisis : un remake de tous les épisodes de FF7

On commence par le plus intéressant des deux : Final Fantasy VII Ever Crisis. Ce jeu mobile au format épisodique va vous proposer de revivre tous les événements de tous les épisodes de Final Fantasy VII sortis jusque-là : le premier épisode sur PS1, mais aussi Advent Children, Crisis Core, Before Crisis et Dirge of Cerberus.

Comme vous pouvez le voir, il s’agit d’un remake un peu « low poly » qui n’est pas sans rappeler la pocket edition de Final Fantasy XV. Cela va permettre à Square Enix de rapidement produire du contenu, et de garantir de bonnes performances sur nos appareils. Cela n’empêche pas les scènes d’actions en combat d’avoir de beaux effets graphiques.

Final Fantasy VII Ever Crisis est prévu pour 2022 sur Android et iOS. Cette compilation permettra aux fans de se remémorer tous les événements des jeux Final Fantasy VII avant d’attaquer ou de continuer la série Remake, dont les joueurs peuvent savoir qu’elle prend parfois des tournures surprenantes. On a hâte de tester ça, et le jeu semble construit sur de bonnes bases pour offrir un vrai jeu premium sur mobile. Au point on l’en espère déjà un portage sur des consoles comme la Nintendo Switch.

Final Fantasy VII First Soldier : un Battle Royale avec skin Final Fantasy

On pense tout l’inverse, ou presque, de Final Fantasy VII First Soldier, le second jeu dévoilé par Square Enix pour les plateformes mobiles. Ce jeu se déroule 30 ans avant les événements de Final Fantasy VII, et se trouve être un… battle royale.

On a vu plus original comme genre de jeu sur mobile, d’autant que le trailer peut vraiment donner l’impression de voir une simple adaptation du genre à la sauce Final Fantasy. Ce jeu sera disponible dès 2021, donc plus vite que Ever Crisis. Difficile de savoir s’il arrivera à se forger une place à côté de Fortnite et PUBG Mobile.