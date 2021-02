PS5 et PS4 : Sony présente un nouveau State of Play en direct dès demain

Sony va donner des nouvelles des jeux PlayStation les plus attendus, et promet aussi de nouvelles annonces.

Sony a décidément la langue bien pendue depuis peu. En quelques jours, Sony a donné les premières informations sur le nouveau PlayStation VR, annoncé la gratuité totale du jeu Ratchet & Clank si on le prend en mars, et a fait le point sur les stocks toujours légers de la PS5.

Aujourd’hui la marque nous donne rendez-vous pour un State of Play, son événement en ligne à suivre en direct et similaire aux célèbres Nintendo Direct.

Un événement de 30 minutes riche en annonces

Sony annonce que son State of Play sera à suivre dès demain. Il sera en effet diffusé le 25 février 2021 à 23 heures, heure de Paris. C’était aussi l’horaire choisi par Blizzard pour sa Blizzconline et Nintendo pour son Direct, la semaine dernière. Il faut espérer que les marques ne s’habituent pas à un horaire si tard pour les Européens.

Heureusement, on sait déjà que ce State Of Play ne durera que 30 minutes. Sony annonce qu’on aura le droit à une présentation en profondeur de 10 jeux prévus sur PS4 et PS5. Ce ne seront pas que des jeux PlayStation Studios, Sony prévoit de montrer aussi des jeux indés et des jeux tiers que l’on avait déjà découverts à la présentation de juin 2020 de la PS5.

En revanche, Sony prévient qu’il n’y aura aucune annonce concernant du matériel PlayStation ou des changements stratégiques. Ne vous attendez pas à découvrir une transformation du PS Now ou des premières images du nouveau PS VR.