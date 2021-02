Nintendo Direct : un long événement mercredi après 18 mois de silence

Pour la première fois depuis septembre 2019, Nintendo renoue avec ses mini-conférences en ligne. La firme japonaise a programmé un nouveau Nintendo Direct ce mercredi 17 février à 23h. Un événement prévu pour durer 50 minutes. De quoi avoir le temps de faire des annonces d'envergure...

Près d’un an et demi d’attente. Alors que le monde de la tech s’est majoritairement tourné vers les événements en ligne, Nintendo était porté disparu depuis septembre 2019. Plus un véritable Nintendo Direct à l’horizon tandis que tous les acteurs du secteur vidéoludique, constructeurs en tête, ont été contraints de transformer leurs présentations physiques en rendez-vous numériques. Pionnier du gaming, Nintendo faisait silence radio.

Et soudainement, la firme japonaise a refait parler d’elle. D’un simple tweet sur tous ses comptes à travers le monde, Big N a annoncé la tenue d’un nouveau Nintendo Direct ce mercredi 17 février à 23 h (heure de Paris).

Rendez-vous demain à 23:00 pour un nouveau #NintendoDirect d'environ 50 minutes dédié aux jeux déjà disponibles tels que Super #SmashBrosUltimate et aux titres prévus pour le premier semestre 2021 sur Nintendo Switch. ► https://t.co/IVjdKg7f9S pic.twitter.com/1w3mvD9Z3q — Nintendo France (@NintendoFrance) February 16, 2021

Des jeux et seulement des jeux ?

Et on peut dire que Nintendo n’y va pas chichement. Pour fêter dignement son retour, le géant de Kyoto a prévu un événement de 50 minutes. Une partie du programme est d’ores et déjà dévoilée : des informations sur « des jeux déjà disponibles tels que Super Smash Bros Ultimate et des titres prévus pour le premier semestre 2021 sur Nintendo Switch. »

Faut-il voir là simplement l’annonce d’un énième combattant pour Super Smash Bros ou du moins une grosse partie de la présentation consacrée au jeu de combat ? Sans doute. Nintendo pourrait aussi vouloir faire un focus sur The Legend of Zelda qui fête ses 35 ans la semaine prochaine. Comme pour l’anniversaire de Super Mario, il faut s’attendre à l’annonce d’une édition collector, d’événements et autres surprises autour des aventures de Link. Et pourquoi pas en savoir enfin un peu plus sur la suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild attendu sur Nintendo Switch depuis quelque temps.

On se plaît à rêver que les 50 minutes soient aussi utilisées pour glisser quelques informations sur une possible évolution de la Nintendo Switch. Une nouvelle version ? Probablement pas pour tout de suite, même s’il se murmure bien qu’une nouvelle mouture serait en bonne voie. Il faudra encore être patient et attendre quelques années, mais les joueurs ne seraient pas contre quelques bribes d’informations. Cela pourrait être aussi tout simplement l’ajout d’accessoires pour compléter l’existant.