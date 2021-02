Nintendo Switch : la prochaine génération n’arrivera pas avant plusieurs années

Le patron de Nintendo a répondu à quelques questions de la presse concernant la Nintendo Switch et l'arrivée de nouvelles consoles.

Depuis son lancement en 2017, la Nintendo Switch est un énorme carton. Après l’échec de la Wii U, la Nintendo Switch est même bien partie pour devenir la console de salon la plus vendue de tous les temps, si elle se maintient au-dessus des courbes de ventes de la PS2, la Wii et la PS4.

Les prochains choix stratégiques de Nintendo seront donc cruciaux pour maintenir cette bonne santé. Le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a répondu aux questions du journal économique Nikkei sur ce sujet.

La Nintendo Switch n’a atteint que la moitié de sa vie

Comme le rappel le président de Nintendo, la Switch va entrer dans sa 5e année sur le marché des consoles de jeu. Pour la firme, le plus important est d’abord de proposer des jeux qui intéresseront autant celles et ceux qui ont acheté la Switch en 2017 que les plus récents acquéreurs avec Animal Crossing en 2020. La firme a pour cela déjà annoncé de nombreux jeux à venir sur laquelle elle devra revenir ultérieurement. On pense notamment à Metroid Prime 4, ou à la suite de The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Tout cela devrait permettre d’après Shuntaro Furukawa d’étendre au maximum le cycle de vie de la Nintendo Switch. D’après le président de Nintendo, la Switch n’a atteint que la moitié de son cycle de vie. Ce qui signifie qu’il ne faut pas attendre une nouvelle génération de console Nintendo avant au moins 3 ans.

Quid de la Switch « 4K » ?

Il faut bien comprendre qu’ici que le président de Nintendo parle de génération de consoles. Il indique que la génération « Nintendo Switch » n’en est qu’à la moitié de sa vie, et que la firme réfléchit en permanence à des manières d’étendre cette durée de vie. Pour cela, il semble très probable que la firme prépare de nouvelles variantes de sa console hybride, salon et portable. Nintendo a déjà lancé une révision de la Switch augmentant son autonomie, et une variante totalement portable nommée Nintendo Switch Lite.

D’après de nombreuses rumeurs, la marque préparerait désormais une déclinaison plus puissante de sa console pour afficher des jeux en 4K. Elle demanderait même aux développeurs de préparer leurs jeux en conséquence depuis plusieurs mois. Le lancement d’une console à mi-génération avait justement permis à Sony et Microsoft d’étendre la durée de vie de la PS4, avec le modèle Pro, et de la Xbox One, avec la X, en offrant plus de performances pour le même catalogue de jeux.

Tout l’enjeu pour Nintendo est de lancer une console de ce type au bon moment, pour ne pas freiner les ventes de ses autres modèles, tout en s’assurant de ne pas paraitre comme démodé face aux nouvelles consoles PS5 et Xbox Series des concurrents. La firme doit aussi s’assurer une certaine capacité de production, si elle ne veut pas subir les mêmes problèmes de stock que les autres marques.