Nintendo Switch 4K : la firme demanderait déjà des jeux 4K Ready aux développeurs

La préparation d'une nouvelle Nintendo Switch semble désormais actée. Nintendo aurait demandé aux développeurs de préparer des jeux « 4K ready ».

La Nintendo Switch va souffler sa 4e bougie dans quelques mois. La console lancée en 2017 est un véritable succès international qui a déjà permis à Nintendo de créer une déclinaison Nintendo Switch Lite entièrement portable et plus autonome.

Depuis plusieurs mois, une rumeur récurrente veut que Nintendo soit au travail sur une autre déclinaison de la Nintendo Switch, un modèle qui serait cette fois plus puissant que la version classique.

La version 4K de la Nintendo Switch se précise

C’est une attente assez légitime du marché, d’une part parce que les deux concurrents Microsoft et Sony ont lancé une variante plus puissante à mi-génération avec la PS4 Pro et la Xbox One X, mais aussi parce qu’avec une base Nvidia, il est plus simple pour Nintendo de développer ce genre de mise à niveau technique.

C’est le journaliste Takashi Mochizuki qui suit de près cette affaire pour le site Bloomberg, et qui a récemment affirmé que Nintendo préparerait bien un nouveau modèle compatible 4K pour 2021.

Aujourd’hui, le journaliste est en mesure d’affirmer que plusieurs développeurs externes à Nintendo, restant anonymes, ont indiqué que la firme japonaise leur demandait désormais des jeux « 4K Ready ». C’est un signe important de la maturité du projet si les préparatifs se mettent en place à l’extérieur des bureaux de la firme de Kyoto.

Un nouveau modèle en 2021 serait une belle manière de célébrer les 4 ans de la Nintendo Switch et donner un coup de frais sur ce produit, au moment où Microsoft et Sony seront au début de la vie commerciale de la Xbox Series S | X et de la PlayStation 5.

Un nouveau boost de production pour suivre la demande

En attendant la sortie éventuelle de ce nouveau modèle en 2021, Bloomberg rapporte également une hausse de la production des modèles actuellement commercialisés. La hausse de la production s’élèverait à 20 % pour tenter de suivre au mieux la demande.

Tout au long de 2020, en particulier avec la crise sanitaire qui a donné un coup de fouet à l’industrie du jeu vidéo, Nintendo a en effet eu du mal à maintenir les stocks de sa Nintendo Switch dans plusieurs régions. La production avait déjà augmenté à plusieurs reprises, notamment au mois d’août, mais sans permettre de suivre la demande.

La firme peut notamment remercier la sortie d’Animal Crossing New Horizons en mars 2020 (au début du confinement en France) qui s’est écoulé à plus de 22,40 millions d’exemplaires depuis sa sortie. En faisant en quelques mois la deuxième meilleure vente d’un jeu Nintendo Switch, derrière Mario Kart 8 Deluxe et ses 26,74 millions d’exemplaires vendus.