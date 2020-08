Nintendo Switch : un modèle compatible 4K sortirait bien en 2021

D'après le très réputé Takashi Mochizuki pour Bloomberg, Nintendo préparerait un nouveau modèle de Nintendo Switch en 2021 accompagné de titre majeurs.

Depuis son lancement en 2017, la Switch est un véritable succès pour Nintendo. La firme a réussi à réunir console portable et console de salon en une seule machine, ce qui permet à ses développeurs de se concentrer sur un seul appareil et de proposer ses meilleurs titres comme Mario Kart 8 Deluxe, Animal Crossing New Horizon, Super Smash Bros Ultimate ou encore The Legend Of Zelda Breath of the Wild. La console est aussi rapidement devenue la reine des portages de gros titres, à la fois indé ou à grand budget, et on peut mentionner The Witcher 3, Doom, ou encore Hollow Knight et Celeste.

Fort de ce succès, Nintendo a commencé à décliner sa Switch avec de nouveaux modèles, comme le fabricant japonais l’a toujours fait avec ses consoles de jeux, en particulier les portables. On a donc eu le droit à une excellente Nintendo Switch Lite en 2019, basé sur une nouvelle génération de puce Nvidia Tegra permettant de réduire la consommation de la bête, et ainsi augmenter l’autonomie, malgré la taille plus compacte de la machine. Le travail de Nvidia pourrait permettre à l’inverse d’augmenter la puissance de calcul de la console, ce qui a généré des rumeurs persistantes sur l’élaboration par Nintendo d’une « Switch Pro ». Un modèle plus puissant calqué sur ce que Nintendo a proposé avec la New 3DS en son temps, ou ce que Sony et Microsoft ont récemment commercialisé avec la PS4 Pro et la Xbox One X.

Aujourd’hui, ces rumeurs persistantes trouvent une source de poids, le journaliste renommé Takashi Mochizuki pour le site Bloomberg.

Affichage en 4K ne veut pas dire rendu en 4K

D’après le journaliste, Nintendo préparerait un nouveau modèle de Nintendo Switch plus puissante, sans que ses caractéristiques ne soient encore finalisées, qui serait capable d’afficher une définition 4K (3840 x 2160 pixels). Il faut aussi rappeler la différence entre définition d’affichage et définition de rendu. Une console peut parfaitement afficher une définition élevée (la Xbox Series X et la PS5 pourront afficher de la 8K par exemple), sans que les jeux ne soient calculés à cette définition. On se souvient ainsi des jeux Xbox One calculés en 720p ou 900p et affichés en 1080p, ou plus récemment de la PS4 Pro qui produit un rendu souvent proche du 1440p ou du 1600p, et qui reconstruit ensuite une image 4K à partir de ce travail.

Nvidia, le partenaire de Nintendo sur les technologies de la Switch, s’en est d’ailleurs fait une spécialité sur PC et avec ses puces ARM. On parle ici du fameux DLSS 2.0 qui permet grâce à des moteurs d’intelligence artificielle d’améliorer la définition d’une image de façon quasi invisible à l’oeil nu, et donc d’augmenter sensiblement les performances d’une machine. Cette technologie, Nvidia l’utilise déjà avec les puces Tegra (utilisées dans la Nintendo Switch) et on en a vu une première démonstration sur la Nvidia Shield 2019, avec la possibilité de faire passer des vidéos 480p, 720p ou 1080p en 4K automatiquement. Dans nos tests, nous avions été bluffés par cette technique.

Sortie en 2021 avec de nombreux titres

Toujours d’après Bloomberg, ce nouveau modèle serait prévu pour 2021 et serait accompagné d’une série de nouveaux jeux. Ces titres seraient apparemment divers et variés pour convaincre le plus grand nombre, du joueur occasionnel au passionné. On pense notamment à The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 annoncé en juin 2019 et dont la date de sortie est inconnue pour le moment. Cela expliquerait notamment le silence de Nintendo en 2020, qui n’a organisé aucun Nintendo Direct au format classique cette année, et dont la feuille de route est devenue floue pour ne pas dire obscure depuis la sortie d’Animal Crossing New Horizons en début d’année, qui a rencontré un très grand succès commercial.

La production de ce nouveau modèle ne commencerait pas avant 2021. Nintendo a tout simplement du mal à suivre la demande de Switch et de Switch Lite depuis le début de l’année, et n’a donc pas la capacité de production pour y ajouter un troisième modèle pour le moment. Au 30 juin 2020, Nintendo avait déjà écoulé 61,44 millions d’exemplaires de Nintendo Switch, en faisant l’une des consoles les plus populaires de son histoire. La console pourrait bien détrôner la Wii — qui détient le record des consoles de salon Nintendo — et ses 101,63 millions d’unités au cours de la génération.