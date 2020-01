Nintendo Switch : en 2020, il n’y a pas de nouveau modèle « 4K » prévu

Nintendo met fin à toutes les rumeurs : il n'y aura pas de nouveau modèle de Switch en 2020. Portée par de très bons résultats, la firme peut prendre son temps.

Nintendo va très bien. La firme a révélé les résultats financiers du dernier trimestre 2019 et peut être fière d’avoir réussi à écouler pas moins de 10,81 millions de Nintendo Switch dans le monde, dont 5,19 millions de Nintendo Switch Lite. Cela a notamment permis, en principe, à la console de dépasser les ventes de la Xbox One de Microsoft pourtant lancée 3 ans auparavant.

La marque ne vend pas que des consoles et se félicite également des très bonnes ventes de Luigi’s Mansion, écoulé à 5,37 millions d’exemplaires, mais aussi et bien sûr de Pokémon Épée et Bouclier qui a été vendu à 16,06 millions d’exemplaires.

Pas de Switch Pro ou de Switch 4K en 2020

Avec de tels résultats, Nintendo peut avoir l’esprit serein sur sa façon d’aborder le futur. Et c’est d’ailleurs ce que son patron Shuntaro Furukawa a confirmé lors d’un entretien avec les investisseurs.

La firme compte se tenir à son calendrier et communiquer sur les avantages de la Switch Lite et de la Nintendo Switch tout au long de l’année, tout en poussant les ventes grâce à des titres attendus. Le premier dans la liste est Animal Crossing : New Horizons, dont la sortie prévue le 20 mars 2020 sera accompagnée d’un modèle spécial de Switch aux couleurs du jeu.

C’est l’occasion pour Shuntaro Furukawa de confirmer que Nintendo ne prévoit pas de lancer un nouveau modèle durant l’année 2020. Il s’agit d’une rumeur récurrente qui avait récemment été appuyée par des sources proches des chaînes de production.

Cette rumeur voulait qu’en plus de la Switch Lite, Nintendo ait prévu une version haut de gamme de la Switch, peut-être équipé d’un écran plus grand avec des bords plus fins, ou plus de puissance dans le dock qui permettrait l’affichage d’une image 4K.

Une concurrence renforcée

Après avoir eu plus ou moins le champ libre au cours des derniers mois, Nintendo va devoir faire face au lancement en 2020 des consoles de nouvelle génération comme la PS5 et la Xbox Series X. Deux problèmes peuvent se poser pour le japonais.

Premièrement, l’écart de performance entre la Nintendo Switch et les autres consoles de salon va s’agrandir. La PS5 et la Xbox Series X promettent monts et merveille, avec notamment des SSD ultra rapide, du ray tracing et du jeu en 4K voir 8K. Il sera notamment de plus en plus difficile pour des éditeurs de jeux vidéo, hors Nintendo, de proposer des titres adaptés à la fois à ces consoles et la Nintendo Switch.

L’autre risque est du côté du temps de communication : Microsoft et Sony vont multiplier les prises de paroles et la communication autour des nouvelles consoles. Sans nouveautés, la Nintendo Switch pourrait médiatiquement être mise de côté.

Toutefois les excellents résultats de la Switch jusqu’à présent lui permettent d’être ancré fermement dans l’industrie. Les éditeurs ne pourront pas se passer d’un parc installé de 52 millions d’exemplaires et il ne fait aucun doute qu’avec son prix très accessible, la Switch fera un carton lors des fêtes de fin d’année. Période à laquelle est prévue la sortie de la PS5 et la Series X, à un prix qui serait bien plus élevé.