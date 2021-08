DotOS promet une des fonctionnalités les plus importantes d’Android 12 sur Android 11

L'équipe de DotOS a reproduit une des fonctionnalités les plus importantes d'Android 12 sur Android 11. Il s'agit du système de thèmes qui est une partie importante du nouveau langage de conception Material You de Google

Comme vous pouvez le voir, la prochaine version DotOS 5.1 (Droid on Time) va adopter une des fonctions d’Android. La ROM Android personnalisée va bientôt se parer d’un nouveau système de thèmes.

We managed to completely integrate MonetCompat in dotOS. Here's is action inside Settings and Customizations, also coming on the new Battery Manager and the OTA app. (1/4)@xdadevelopers @AndroidDev@googledevs#DotOS #DroidOntime #FiveDotTwo #OpenSource #Android12 #Android pic.twitter.com/bkoFFmZo0B

— dotOS (@dotosofficial) August 2, 2021