Xiaomi vient de sortir le Poco Launcher 2.0, nouvelle version de son lanceur d’application destiné aux Pocophone et à ceux voulant un tiroir d’application sur MIUI. Cette sortie pourrait connoter l’arrivée prochaine du Pocophone F2.

MIUI est l’une des interfaces Android alternatives les plus populaires au monde. Cependant, les utilisateurs cherchant une expérience proche de l’interface stock sont souvent déçus de constater l’absence d’un tiroir d’application.

Pocophone, la marque lancée sous le giron Xiaomi, en avait conscience et a donc développé son propre launcher pour la sortie du Pocophone F1 : le Poco Launcher. Celui-ci offre un tiroir d’application tout en restant dans le langage graphique instauré par MIUI, et a toujours été disponible pour tous. Sa version 2 se déploie aujourd’hui.

MIUI présente cette nouvelle version sur son compte Twitter par le biais d’une vidéo que vous pouvez consulter ici :

We need you!

Do you want to experience POCO Launcher 2.0? Come and join us to be a user of POCO beta. A totally new launcher journey is waiting for you.

Download POCO Launcher 2.0 at https://t.co/hSpAZSnSNp pic.twitter.com/2Kjv9JUMjo

— MIUI (@miuirom) June 14, 2019